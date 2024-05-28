سياسة
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خروج جميع مستشفيات رفح من الخدمة بقصف إسرائيلي باستثناء مستشفى الولادة
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، خروج جميع مستشفيات مدينة رفح من الخدمة، باستثناء مستشفى تل السلطان المختص بالولادة، جراء عمليات الجيش الإسرائيلي المتواصلة.
خروج جميع مستشفيات رفح من الخدمة بقصف إسرائيلي باستثناء مستشفى الولادة
مستشفيات مدينة رفح تخرج من الخدمة جراء عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة / صورة: AA
28 مايو 2024

وأشارت الوزارة في بيان إلى "توسيع توغل الجيش الإسرائيلي الهمجي في محافظة رفح، واستهدافه المتعمَّد لعديد المستشفيات ومراكز الرعاية الأوَّلية في المحافظة التي لحقت بها أضرار بالغة، واستشهاد عدد من الطواقم الصحية العاملة فيها، وصعوبة وصول المواطنين إليها".

وأوضحت أن ذلك "أدى بدايةً إلى خروج مستشفى أبو يوسف النجار، وعيادة أبو الوليد المركزية، ومستشفى رفح الميداني 2، ومستشفى الكويت التخصصي عن الخدمة"، مؤكدةً أنه "لم يتبقَّ سوى مستشفى تل السلطان للولادة يصارع من أجل البقاء والاستمرار في تقديم الخدمة للمرضى في محافظة رفح".

وقالت إنه "نتيجة الاستمرار المتعمَّد في انتهاكات الاحتلال ضد المؤسسات الصحية باستهدافه المستشفى الميداني الإندونيسي ليلة أمس الاثنين، وقصف محيط عيادة تل السلطان، نشير إلى خروج كل من المستشفى الميداني الإندونيسي وعيادة تل السلطان في محافظة رفح من الخدمة".

وناشدت "المؤسسات الدولية والأممية كافة ضرورة توفير الحماية لجميع المستشفيات والطواقم الصحية العاملة وسيارات الإسعاف، من بطش وغطرسة الاحتلال الإسرائيلي".

ومساء الاثنين، أعلن مدير مستشفى الكويت التخصصي في رفح، صهيب الهمص، في بيان، خروج المستشفى من الخدمة جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي طواقمه الطبية بشكل متكرر، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين.

وسبق أن حذرت منظمات أممية ودولية من استهدف جيش الاحتلال المنظومة الصحية والطواقم الطبية في القطاع، إلا أنه تجاهل تلك التحذيرات واستهدف عديداً من المستشفيات، ما فاقم الأوضاع داخل القطاع.

وفي 6 مايو/أيار الجاري، أعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية في رفح، متجاهلاً تحذيرات دولية من تداعيات ذلك، وسيطر على معبر المدينة الحدودي مع مصر.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء. وتواصل إسرائيل حربها المدمرة، متجاهلةً قراراً لمجلس الأمن بوقف الحرب، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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