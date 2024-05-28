سياسة
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تركيا ترحّب بالطلاب والأكاديميين المفصولين من الجامعات الغربية بسبب دعم غزة
في لفتة إنسانية تُعرّي زيف ونفاق العالم الغربي بخصوص حرية الرأي والتعبير، دعا رئيس مجلس التعليم العالي التركي، أرول أوزفار، الأكاديميين والطلاب المفصولين من جامعاتهم بسبب دعمهم فلسطين إلى القدوم إلى تركيا لاستكمال تدريسهم وتعليمهم.
تركيا ترحّب بالطلاب والأكاديميين المفصولين من الجامعات الغربية بسبب دعم غزة
رئيس مجلس التعليم العالي التركي أرول أوزفار: تركيا تواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية
28 مايو 2024

وقال أوزفار في تصريح خاص لـTRT عربي، اليوم الثلاثاء، إن أبواب الجامعات التركية مفتوحة أمام الأكاديميين والطلاب المفصولين من جامعاتهم بسبب دعمهم فلسطين وتحدثهم علناً عن الفظائع في غزة، وأضاف: "إن الطلاب والعلماء الغربيين مرحَّب بهم للتقدم إلى الجامعات التركية. تعالوا إلى بلدنا".

وتابع: "سيكون من دواعي سرورنا أن نرحب بكم اليوم، تماماً كما فعلنا عندما فتحنا أبوابنا لليهود المضطهدين في أوروبا في نهاية القرن الخامس عشر، وكما فعلنا عندما رحبنا في مؤسساتنا بالعلماء الذين اضطهدهم النازيّون عشية الحرب العالمية الثانية".

ولفت المسؤول التركي إلى أن مجلس التعليم العالي سينشئ صفحة للتقديم على موقعه الرسمي لهذا الغرض، حيث ستُقبل الطلبات المقدمة من أساتذة الجامعات الأمريكية الذين فُصلوا بسبب أعمالهم الإنسانية وكذلك الطلاب الذين طُردوا من جامعاتهم للقبول في الجامعات التركية.

وذكر أوزفار أن الأراضي الفلسطينية والفلسطينيين يعيشون في الوقت الحالي أوقاتاً صعبة للغاية، وأن المنطقة التي استضافت عديداً من الحضارات تستمر فيها التوترات. وأكد أن تركيا تواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية، وأن الرئيس رجب طيب أردوغان يدعم فلسطين دائماً في اجتماعاته الدولية.​​​​​​​

ومنذ 6 مايو/أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوماً برياً على رفح، واستولت في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر، ما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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