سياسة
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بدعوى انتهاك المعايير.. إنستغرام تحذف أي محتوى حول "مجزرة رفح"
عمدت منصة إنستغرام إلى قمع أي منشورات مصوَّرة للمجزرة الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 30 شهيداً فضلاً عن عشرات المصابين، رافضةً نشر أي محتوى فيديو بدعوى أنه ينتهك المعايير الخاصة بمحتوى العنف.
بدعوى انتهاك المعايير.. إنستغرام تحذف أي محتوى حول "مجزرة رفح"
إنستغرام ترفض نشر أي قصص مصوَّرة عن المذبحة الإسرائيلية في رفح / صورة: Getty images
28 مايو 2024

وفوجئت مذيعة TRT World نادية موفتيتش، بإزالة قائمة متابعيها وكذلك قائمة الذين تتابعهم على المنصة، التي تستخدمها منذ سنوات، ليظهر أن لديها "صفر" متابعين، في أعقاب نشرها محتوى يُدين المجزرة الإسرائيلية في رفح.

وقالت موفتيتش إنها تُفاجأ برسالة من إنستغرام عند نشر المحتوى: "نأسف لقد حدث خطأ.. رجاءً المحاولة مرة أخرى". كما أبلغتها المنصة بحذف مقطع الفيديو الذي نشرته مؤخراً بدعوى أنه "يُظهر عنفاً مصوراً" و"ينتهك معايير مجتمعنا".

يشار إلى أن عديداً من المستخدمين واجهوا نفس المشكلة، بينهم مدير العلامة التجارية بهيئة الإذاعة والتليفزيون التركية TRT، رياض منتي، الذي فقد كل قائمة متابعيه وكذلك من يتابعهم، وتلقى نفس رسالة "الخطأ" من المنصة.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تُتهم فيها شركة ميتا وتطبيقاتها التي تشمل "فيسبوك وإنستغرام وواتساب" بفرض رقابة على المحتوى المؤيد للفلسطينيين. وأدرجت ميتا حماس ضمن قائمة “المنظمات والأفراد الخطرين”، وأطلقت لنفسها العنان لفرض رقابة على المحتوى المتعلق بفلسطين تحت هذه المصطلحات الشاملة.

ووسط حصار خانق على غزة منذ 18 عاماً، وتصعيد إسرائيل انتهاكاتها بحق المسجد الأقصى، شنت فصائل فلسطينية، بينها حماس والجهاد الإسلامي، هجوماً مباغتاً على مواقع عسكرية ومستوطنات محاذية للقطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ تشنّ إسرائيل حرباً على غزة، خلَّفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين. وتواصل إسرائيل الحرب، متجاهلةً اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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