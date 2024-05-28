واستهدف القصف الإسرائيلي أحد مباني المستشفى ومولّداته الكهربائية، حسب شهود عيان، بعد أربعة أيام من توغل الآليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المستشفى تحت غطاء ناري كثيف.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت مصادر طبية باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين بينهم طبيب، في إطلاق جيش الاحتلال النار بمحيط مستشفى "كمال عدوان".

والأسبوع الماضي، أخلت الإدارة المستشفى من المرضى والأطقم الطبية بعد تعرضه لقصف مدفعي إسرائيلي وبقيت تقدم خدمات الإسعاف الأولية فقط لجرحى الغارات الإسرائيلية على شمالي القطاع.

وأعلنت إدارة "كمال عدوان" منذ وصول القوات الإسرائيلية إلى محيط المستشفى التوقف عن تقديم أي خدمات طبية لتبقى محافظات شمالي القطاع بدون أي مستشفيات، إذ أعلن مستشفى "العودة" في منطقة "تل الزعتر"، عن اقتحام نفذته قوات الاحتلال وإجبار الطواقم الطبية على مغادرته بعد حصار دام أربعة أيام.

وسبق أن حذرت منظمات أممية ودولية من استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي المنظومة الصحية والطواقم الطبية في القطاع، إلا أنه تجاهل تلك التحذيرات واستهدف العديد من المستشفيات وأخرجها من الخدمة، ما فاقم الأوضاع داخل القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.​