سياسة
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"أمة واحدة في دولتين".. أردوغان يهنئ أذربيجان بيوم استقلالها
هنّأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في منشور على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، أذربيجان بيوم استقلالها الذي يصادف 28 مايو/أيار من كل عام.
"أمة واحدة في دولتين".. أردوغان يهنئ أذربيجان بيوم استقلالها
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال استقبال سابق لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف بأنقرة / صورة: AA Archive
28 مايو 2024

وقال أردوغان في منشوره: "أهنئ دولة أذربيجان الشقيقة بيوم استقلالها الموافق 28 مايو/أيار. وأشارك كل إخوتنا الأذربيجانيين فرحتهم وفخرهم المستحق بروح "أمة واحدة في دولتين".

وأضاف أردوغان: "نشارك الفرح والفخر المستحق لأشقائنا الأذربيجانيين، وأستذكر بالرحمة والاحترام أبطالنا الذين استُشهدوا في سبيل الاستقلال".

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني الأذربيجاني برئاسة، محمد أمين رسول زادة، أعلن استقلال أذربيجان خلال اجتماعه بالعاصمة الجورجية، تبليسي، في 28 مايو/أيار 1918، وباتت أول دولة ديمقراطية في الشرق المسلم.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينص على استعادة باكو السيطرة على مناطقها المحتلة.​​​​​​​

وبعد 3 سنوات من انتهاك المجموعة المسلحة في الإقليم للاتفاقات، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية جديدة في 19 سبتمبر/أيلول 2023، انتهت بنزع سلاح المجموعات المسلحة التابعة للكيان الأرميني وحلّ الكيان نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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