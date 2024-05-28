سياسة
2 دقيقة قراءة
ستولتنبرغ يطلب من دول الناتو تسليح أوكرانيا لضرب أهداف عسكرية في روسيا
أبدى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، تأييده لاستخدام أوكرانيا أسلحة الحلف لضرب أهداف بالأراضي الروسية، مجدداً تأكيده أن الناتو ليس جزءاً من هذه الحرب.
ستولتنبرغ يطلب من دول الناتو تسليح أوكرانيا لضرب أهداف عسكرية في روسيا
ستولتنبرغ يلقي كلمة خلال الجمعية البرلمانية لـ"الناتو" في صوفيا / صورة: AFP
28 مايو 2024

وقال ستولتنبرغ، في تصريحات للصحفيين قبل اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي: "هاجمت روسيا قارة أخرى واحتلت دولة أخرى، ولأوكرانيا أيضاً الحق في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الوطني، وهذا يشمل حقوقها بضرب أهداف عسكرية في روسيا".

وأضاف: "إن لم يتمكنوا من ضرب الأهداف العسكرية على الجانب الآخر من الحدود، فسيكون من الصعب الدفاع عن أنفسهم".

وأشار إلى أن السماح باستخدام الأسلحة المورّدة من الدول الحليفة لضرب الأراضي الروسية تقرره الدول التي قدمت السلاح.

وطلب ستولتنبرغ من الدول الحليفة التي تزود أوكرانيا بالأسلحة التراجع عن قراراتها بعدم استخدام أسلحة الناتو لضرب أهداف عسكرية في روسيا.

وأكد الأمين العام أن الناتو ليس جزءاً من الحرب في أوكرانيا، وإنما هدفه الوقوف بجانب أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلّي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us