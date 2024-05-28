وقال ستولتنبرغ، في تصريحات للصحفيين قبل اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي: "هاجمت روسيا قارة أخرى واحتلت دولة أخرى، ولأوكرانيا أيضاً الحق في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الوطني، وهذا يشمل حقوقها بضرب أهداف عسكرية في روسيا".

وأضاف: "إن لم يتمكنوا من ضرب الأهداف العسكرية على الجانب الآخر من الحدود، فسيكون من الصعب الدفاع عن أنفسهم".

وأشار إلى أن السماح باستخدام الأسلحة المورّدة من الدول الحليفة لضرب الأراضي الروسية تقرره الدول التي قدمت السلاح.

وطلب ستولتنبرغ من الدول الحليفة التي تزود أوكرانيا بالأسلحة التراجع عن قراراتها بعدم استخدام أسلحة الناتو لضرب أهداف عسكرية في روسيا.

وأكد الأمين العام أن الناتو ليس جزءاً من الحرب في أوكرانيا، وإنما هدفه الوقوف بجانب أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلّي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.