سياسة
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الصحة العالمية: قرابة 10 آلاف مريض بحاجة إلى الإجلاء الطبي العاجل من غزة
قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس، في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "إن نحو 10 آلاف مريض في قطاع غزة ينتظرون الإجلاء الطبي، وسط توقف الخدمات الصحية بالقطاع وشُح الإمدادات الطبية جراء إغلاق المعابر واستمرار القصف الإسرائيلي".
الصحة العالمية: قرابة 10 آلاف مريض بحاجة إلى الإجلاء الطبي العاجل من غزة
طفلة فلسطينية تتلقى العلاج في مستشفى برفح بعد القصف الإسرائيلي على مخيم النازحين / صورة: AFP
28 مايو 2024

و أضافت أن قطاع غزة يعاني من نقص الإمدادات الطبية ومخزون الوقود، مشيرة إلى أنه منذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة رفح في 6 مايو/أيار الجاري، تمكّنت 3 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية من دخول القطاع عبر بوابة كرم أبو سالم،

ولفتت المسؤولة الأممية، إلى أن 60 شاحنة مساعدات تابعة للمنظمة في ميناء العريش المصري لم تتمكن من الدخول بسبب إغلاق معبر رفح عقب سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه في 7 مايو/أيار الجاري.

وأفادت هاريس بأن جميع عمليات الإجلاء توقفت فجأة وأن هناك نحو 10 آلاف مريض بحاجة إلى الإجلاء الطبي.

وأضافت أن أكثر من ألف شخص مصابون بأمراض خطيرة وجروح لا يستطيعون مغادرة رفح بسبب تزايد أعمال العنف.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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