وأضاف مارتن: "بالتأكيد، إذا لم تمتثل إسرائيل قريباً، فعلينا أن ندرس جميع الخيارات"، مؤكداً أن أيرلندا "ستدعم مثل هذا التوجّه (فرض عقوبات)".

وذكر مارتن أن "بعض وزراء الخارجية اقترحوا فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين يساعدون ويحرّضون المستوطنين المتشددين في الضفة الغربية" في إشارة إلى هجمات عدوانية ينفذونها بحق فلسطينيين.

وأضاف أنه "مع ذلك هناك تباين في وجهات النظر بخصوص هذا التوجه، ومن الواضح أنه لا يوجد اتفاق على مستوى الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى قرارات محكمة العدل الدولية".

ويتواصل التباين في المواقف الأوروبية بالرغم من استمرار إسرائيل في ارتكاب مجازرها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث قتل جيش الاحتلال، منذ مساء الأحد، 72 نازحاً في 3 مجازر استهدفت خيامهم في مناطق غربي محافظة رفح، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فوراً هجومها على رفح"، و"تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، و"تقدم تقريراً للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" في هذا الصدد.

وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في غزة.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.