وقالت المحكمة في بيان: "إن المكسيك تقدمت بطلب للتدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمرتبطة بالقضية التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل".

ووفق البيان، أعلنت المكسيك أنها "تسعى إلى التدخل لتقديم وجهة نظرها بشأن التفسير المحتمل لمحتوى أحكام الاتفاقية ذات الصلة بهذه القضية".

وتعتمد المكسيك على وضعها كطرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (اتفاقية الإبادة الجماعية).

وأوضحت المحكمة، أن انضمام المكسيك إلى القضية سيكون استناداً إلى المادة 63 من النظام الأساسي.

ووفقاً للمادة 83 من لائحة المحكمة، جرت دعوة جنوب إفريقيا وإسرائيل لتقديم ملاحظات مكتوبة على إعلان تدخل المكسيك في القضية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى لدى محكمة العدل الدولية، ضد إسرائيل تتهمها فيها بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في غزة.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين.