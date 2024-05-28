سياسة
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"الأمن القومي" التركي يدعو إلى محاسبة المسؤولين عن المجازر الإسرائيلية بغزة
دعا مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الثلاثاء، إلى تكثيف الجهود لتقديم الإسرائيليين المسؤولين عن المجازر المرتكبة في قطاع غزة إلى العدالة، وشدد على أهمية زيادة عدد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية،
"الأمن القومي" التركي يدعو إلى محاسبة المسؤولين عن المجازر الإسرائيلية بغزة
اجتماع مجلس الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / Others
28 مايو 2024

جاء ذلك في بيان للمجلس عقب اجتماع أعضائه في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، برئاسة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وأورد البيان أنه "من الأهمية بمكان زيادة عدد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية باعتبارها على الجانب الصحيح من التاريخ، وتكثيف الجهود لتقديم المسؤولين عن المجازر والجرائم في قطاع غزة إلى العدالة".

وفي 22 مايو/أيار الجاري، أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها رسمياً بدولة فلسطين اعتباراً من اليوم الثلاثاء، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن "من يقمع الأصوات التي ترتفع حول العالم لإنهاء الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، يكشف مرة أخرى عن عدم صدق دعواتهم للدفاع عن دولة القانون والديمقراطية وحرية التعبير".

كما جرت خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا التي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني هناك، وتقييم إمكانية تحقيق سلام عادل ودائم في أسرع وقت ممكن، وأكد البيان أهمية مواصلة الجهود لتعزيز سلامة الملاحة في البحر الأسود مع الدول الساحلية.

كما جرى التشديد على رغبة تركيا في أن تؤدي التطورات الإيجابية في المفاوضات بين أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق يضمن السلام، مع "دعمنا لجميع الجهود حسنة النية الرامية إلى إحلال السلام الدائم".

وبشأن مكافحة الإرهاب، أكد المجلس أنه "اطلع على العمليات التي نُفذت بنجاح في الداخل والخارج ضد جميع أنواع المخاطر التي تهدد الوحدة الوطنية، وبخاصة تنظيمات PKK/KCK-PYD/YPG وتنظيم غولن وتنظيم داعش الإرهابية".

وأورد أن "التنسيق والتعاون مع جارتنا العراق سوف ينتقل إلى مراحل أخرى مع توسيع الأساس التعاقدي بين بلدينا، والتقدم الملموس الذي سيجري تحقيقه في مجال الأمن سيعزز علاقات البلدين"، وشدد البيان على أنه "لن تتاح أية فرصة لأي أمر واقع ينتهك أمننا القومي ووحدة أراضي جيراننا".

وأشار المجلس إلى "تأكيد ضرورة القضاء على تنظيم PKK/KCK-PYD/YPG الإرهابي الذي حوّل الأراضي التي استولى عليها في العراق وسوريا إلى بؤرة للإرهاب، وعدم السماح بأي أمر واقع من شأنه أن ينتهك الأمن القومي التركي وسلامة أراضي جيراننا".

وناقش مجلس الأمن القومي التركي التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي الذي "يوفر فرصاً كبيرة يمكن أن تتيح مرحلة جديدة في تاريخ البشرية، وفي الوقت نفسه سيجلب معه بعض الاختبارات والتهديدات الجديدة في المجال السيبراني".

وأورد االبيان أنه "من الضروري استعداد تركيا لمواجهة التبعات العلمية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية لدراسات الذكاء الاصطناعي وتطوير القدرات المتقدمة في هذا المجال".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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