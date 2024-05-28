سياسة
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ألطون يعلن عن توقيع اتفاقية تعاون مع كمبوديا في مجال الإعلام
أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية تعاون مع كمبوديا في مجال الإعلام والاتصال.
ألطون يعلن عن توقيع اتفاقية تعاون مع كمبوديا في مجال الإعلام
ألطون يوقع اتفاقية تعاون مع وزير خارجية كمبوديا في مجال الإعلام (المصدر: صفحة ألطون على منصة إكس) / Others
28 مايو 2024

وقال ألطون في منشور على منصة إكس: "وقّعنا اليوم (الثلاثاء) مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الإعلام والاتصال، خلال الاجتماع المشترك الذي عُقد مع نائب رئيس وزراء مملكة كمبوديا ووزير الخارجية والتعاون الدولي، السيد سوك تشيندا صوفيا، في مقر دائرة الاتصال في الرئاسة التركية".

وأعرب ألطون عن أمله في أن تكون هذه الاتفاقية "التي ستزيد التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين بلدينا في مجالات الاتصال ومحو الأمية الرقمية ومكافحة الأخبار المزيفة والدبلوماسية العامة والإعلام والنشر، مفيدة".

ووصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي في كمبوديا، سوك تشيندا صوفيا، إلى تركيا، أمس الاثنين، في زيارة رسمية تستمر حتى يوم غد الأربعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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