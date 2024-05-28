وفي تصريحات صحفية بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة، قال بن جامع إن "الجزائر ستوزع بعد ظهر اليوم (الثلاثاء بتوقيت نيويورك) مشروع قرار بشأن رفح"، مضيفاً: "سيكون نصاً قصيراً، نصاً حاسماً، لوقف القتل في رفح".

وبناء على طلب من الجزائر، عقد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً، مساء أمس الثلاثاء، جلسة مغلقة عاجلة، لبحث تطورات الأوضاع في رفح في ظل توالي المجازر بحق المدنيين، وأشدها تلك التي تستهدف خيام نازحين.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أمس الثلاثاء، بأن الطلب جاء بناء على "التطورات الخطيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد إقدام المحتل الإسرائيلي على مهاجمة مخيمات النازحين برفح".

ورغم عدم صدور تسريبات حول مجريات الجلسة المغلقة حتى الساعة 10:30 (ت.غ)، إلا أن الوكالة الجزائرية كانت أشارت إلى الجلسة ستتناول "مناقشة أفضل وسيلة للرد من قبل المجلس" على الهجوم الإسرائيلي.

ومساء الأحد، استشهد 45 فلسطينياً وأصيب 249 آخرون، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غرب مدينة رفح.

ورغم الانتقادات الدولية والإقليمية التي طالت تل أبيب على خلفية القصف الذي استهدف مخيم النازحين في تل السلطان، الأحد، عادت الطائرات الإسرائيلية واستهدفت فجر أمس الثلاثاء مناطق في رفح بينها خيم نازحين، أسفرت عن استشهاد 16 فلسطينياً وإصابة آخرين، وفق تصريحات مصادر طبية في المستشفى الإماراتي غرب رفح.

ونفّذ جيش الاحتلال غارات أمس الثلاثاء، بالتزامن مع توسيع التوغل البري غرب المدينة لتسيطر القوات الإسرائيلية على ثلثي محور فيلادلفيا وتقترب من فصل حدود القطاع جغرافياً عن مصر، رغم أوامر محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري للهجوم على رفح.

وتشغل الجزائر منصب عضو غير دائم بمجلس الأمن منذ مطلع يناير/ كانون الثاني 2024، وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.​