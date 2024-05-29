وأعلن البرلمان، الثلاثاء، رفضه لمشروع القانون المقدم في فبراير/شباط الماضي، رغم قرار إسبانيا وأيرلندا والنرويج الاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية.

وقالت ساشا فاكس، عضو البرلمان الدنماركي، في تصريحات إن "أغلبية السياسيين الدنماركيين متفقون على أنه لا يمكن تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط دون حل الدولتين".

وأضافت: "شخصياً أرى أن الاعتراف بفلسطين هو حق للمواطنين هناك".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها رسمياً بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.