وأضاف بوريل بعد المحادثات: "أُثير نقاش، لكن لا يوجد موقف أوروبي مشترك واضح بشأن ذلك.. أي لا إجماع"، وأشار إلى أن المؤيدين اعتبروا أن إرسال مدربين إلى أوكرانيا سيجعل التدريب أقرب إلى "سيناريو حرب".

وقال المسؤول الأوروبي: "تعلمون أن وجهات النظر مختلفة بين سبع وعشرين دولة (في الاتحاد الأوروبي)"، مستدركاً بأن "الأمور قد تتغير".

وفي المقابل، قال المعارضون إن مخاطر كبيرة قد تنجم عن إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، وفق ما نقل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. ودرّبت دول الاتحاد الأوروبي 50 ألف جندي أوكراني على أراضيها في إطار مهمة تشكّلت عام 2022.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كسر واحداً من المحرمات في وقت سابق من هذا الشهر عندما تحدث عن إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا. كما صرح قائد الجيش الأوكراني، أولكسندر سيرسكي، الاثنين، بأن مناقشات جارية بشأن إرسال مدربين عسكريين فرنسيين إلى بلاده.

ونال موقف ماكرون تأييد دول البلطيق وبولندا، التي تُعدّ من أوثق حلفاء أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، لكن دولاً -مثل ألمانيا- عارضت الخطوة التي تخشى أن تجرها إلى نزاع مباشر مع روسيا.