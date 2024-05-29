سياسة
3 دقيقة قراءة
"اقضِ عليهم".. مسؤولة أمريكية سابقة توقّع على قذيفة متجهة نحو لبنان
لاقت صورة للمندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي وهي توقّع على قذيفة في شمالي إسرائيل يُفترض إطلاقها على أهداف لحزب الله جنوبي لبنان، إشادة من سياسيين وصحفيين ووسائل إعلام إسرائيلية.
"اقضِ عليهم".. مسؤولة أمريكية سابقة توقّع على قذيفة متجهة نحو لبنان
المندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي توقّع على قذيفة في شمالي إسرائيل يُفترض إطلاقها على أهداف لحزب الله. / صورة: وسائل التواصل
29 مايو 2024

وتُظهِر الصورة المتداوَلة، ولا سيما على منصة إكس، هيلي وهي توقّع على القذيفة بـ"اقضِ عليهم.. أمريكا تحب إسرائيل دائماً".

وأشاد وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بما فعلته هيلي، ونشر على إكس صورتها وهي توقّع على القذيفة، وقال: "في العالم أناس لم تُعمِهم أكاذيب التقدم ومعابد الحكمة المزيفة. نيكي هيلي من أهمّهم"، كما نشر حانوخ ميلفيديسكي، عضو الكنيست عن حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الصورة مع تعليق: "أحب نيكي هيلي كثيراً؛ صديقة حقيقية لإسرائيل".

وعلّق المذيع بالقناة "13" الإسرائيلية، الموغ بوكر عبر إكس، على الصورة بقوله: "يا لها من ملكة! أرسلت السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي قذيفة إلى حزب الله تحمل رسالة واضحة إلى إسرائيل مكتوبة بخط اليد"، كما نشر الصورة يونون ماغال، وهو صحفي بالقناة "14" المقربة من الائتلاف الحكومي اليميني في إسرائيل، مع تعليق: "وقّعَتْ على القذيفة "Finish Them".

وقال شولمو بولاك، الصحفي بإذاعة "كول حاي" التابعة لليهود المتشددين (الحريديم)": "تضيف نيكي هيلي توقيعها إلى القذيفة التي ستهبط قريباً على موقع لحزب الله مع تعليقها "اقضِ عليهم"، مضيفاً: "إذا كان هنا ألف إعجاب (على منشوره بإكس)، فسأعلق هذه الصورة كملصق على اللوحات الإعلانية في أيالون".

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، التُقطت صورة هيلي خلال زيارتها شمالي إسرائيل لإبداء تضامنها مع الدولة العبرية، بعد زيارتها الاثنين لمستوطنات بمحاذاة غزة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلّف مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.

وخلّفَت الحرب على غزة أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us