وتُظهِر الصورة المتداوَلة، ولا سيما على منصة إكس، هيلي وهي توقّع على القذيفة بـ"اقضِ عليهم.. أمريكا تحب إسرائيل دائماً".

وأشاد وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بما فعلته هيلي، ونشر على إكس صورتها وهي توقّع على القذيفة، وقال: "في العالم أناس لم تُعمِهم أكاذيب التقدم ومعابد الحكمة المزيفة. نيكي هيلي من أهمّهم"، كما نشر حانوخ ميلفيديسكي، عضو الكنيست عن حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الصورة مع تعليق: "أحب نيكي هيلي كثيراً؛ صديقة حقيقية لإسرائيل".

وعلّق المذيع بالقناة "13" الإسرائيلية، الموغ بوكر عبر إكس، على الصورة بقوله: "يا لها من ملكة! أرسلت السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي قذيفة إلى حزب الله تحمل رسالة واضحة إلى إسرائيل مكتوبة بخط اليد"، كما نشر الصورة يونون ماغال، وهو صحفي بالقناة "14" المقربة من الائتلاف الحكومي اليميني في إسرائيل، مع تعليق: "وقّعَتْ على القذيفة "Finish Them".

وقال شولمو بولاك، الصحفي بإذاعة "كول حاي" التابعة لليهود المتشددين (الحريديم)": "تضيف نيكي هيلي توقيعها إلى القذيفة التي ستهبط قريباً على موقع لحزب الله مع تعليقها "اقضِ عليهم"، مضيفاً: "إذا كان هنا ألف إعجاب (على منشوره بإكس)، فسأعلق هذه الصورة كملصق على اللوحات الإعلانية في أيالون".

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، التُقطت صورة هيلي خلال زيارتها شمالي إسرائيل لإبداء تضامنها مع الدولة العبرية، بعد زيارتها الاثنين لمستوطنات بمحاذاة غزة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلّف مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.

وخلّفَت الحرب على غزة أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.