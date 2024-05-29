وقالت رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، كيت فوربس، في مقابلة صحفية بالعاصمة الفلبينية مانيلا: "نحن في حاجة ماسة إلى حل سياسي يسمح لنا بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار لإيصال المساعدات"، مؤكدة: "نحن مستعدون لإحداث فرق.. علينا أن نتمكن من الوصول، ولكي نتمكن من الوصول إلى هناك يجب أن يحدث وقف لإطلاق النار".

وأشارت إلى أنها شاهدت الوضع "الفظيع" في منطقة رفح خلال زيارة لها في فبراير/شباط الماضي، موضحة أنه "لم تعد توجد مساكن كافية.. لم تعد توجد مياه، ولا يوجد ما يكفي من مراحيض الصرف الصحي. كان لدينا مستشفى بلا معدات... وللأسف حدث ما كنت أخشاه، وهو أنه لن يوجد ما يكفي من الغذاء".

وناشدت فوربس "حكومات جميع الأطراف، التفاوض على وقف إطلاق النار، حتى نتمكن من إدخال المساعدات"، مضيفة: "مهمتي هي التأكد من أنه عندما يحدث، فإنه يمكننا تقديم المساعدة الضرورية. ولذلك عليهم أداء عملهم حتى أتمكن من أداء عملي".

ويعدُّ الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أكبر شبكة إنسانية في العالم، ويُدعم العمل المحلي لجمعيات للصليب الأحمر والهلال الأحمر في أكثر من 191 دولة.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة على شفا مجاعة، في ظل شُح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليونَي فلسطيني من سكان القطاع، الذي تحاصره إسرائيل منذ 18 عاماً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل. وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق قادتها، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة.