سياسة
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انتخابات مصيرية.. الناخبون في جنوب إفريقيا يتوجهون إلى صناديق الاقتراع
بدأ الناخبون في جنوب إفريقيا التصويت في انتخابات قد تشكّل نقلة سياسية كبرى كما تشير استطلاعات للرأي، إذ سيختار الناخبون تسعة مشرعين محليين وأعضاء برلمان على مستوى البلاد سيختارون بدورهم الرئيس المقبل.
انتخابات مصيرية.. الناخبون في جنوب إفريقيا يتوجهون إلى صناديق الاقتراع
بدء الاقتراع في الانتخابات العامة بجنوب إفريقيا / صورة: AFP
29 مايو 2024

وفُتحت مراكز الاقتراع اليوم الأربعاء في الخامسة صباحاً بتوقيت غرينتش، وتغلق في السابعة بتوقيت غرينتش، ويوجد أكثر من 27 مليون ناخب مسجل من بين السكان البالغ عددهم 62 مليون نسمة تقريباً.

وإذا حصل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي على أقلّ من 50% من الأصوات على مستوى البلاد فسيُضطرّ إلى السعي لشريك أو أكثر لتشكيل ائتلاف حاكم سيكون الأول في 30 عاماً منذ جاء للسلطة بزعامة نيلسون مانديلا بنهاية الفصل العنصري.

ومن المتوقع أن تبدأ مفوضية الانتخابات إصدار نتائج جزئية خلال ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع، ولديها سبعة أيام لإعلان النتائج النهائية.

ويتنافس في الانتخابات حزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" المعارض الذي تمنحه الاستطلاعات 10 بالمئة من نيات التصويت، فيما منحت الاستطلاعات التحالف الديمقراطي، أبرز أحزاب المعارضة، 25 بالمئة.

يُذكر أن جنوب إفريقيا بقيادة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي كانت رفعت دعوى شاملة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، اتهمت فيها تل أبيب بـ"ارتكاب جرائم إبادة" في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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