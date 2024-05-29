سياسة
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بعد مناورات وتصريحات حادة.. الصين تؤكد مواصلة الضغط العسكري على تايوان
تعهدت الصين، اليوم الأربعاء، بمواصلة الضغط العسكري على تايوان ما دامت ما وصفتها بـ"الاستفزازات المطالبة بالاستقلال" مستمرة بالجزيرة. والأسبوع الماضي، أجرت الصين مناورات عسكرية لمدة يومين حول تايوان شملت محاكاة لعملية الاستيلاء على الجزيرة.
بعد مناورات وتصريحات حادة.. الصين تؤكد مواصلة الضغط العسكري على تايوان
الصين تؤكد أن الضغط العسكري على تايوان "سيتواصل" / صورة: Reuters
29 مايو 2024

وبدأت المناورات بعد ثلاثة أيام من تولي الرئيس التايواني، لاي تشينغ تي، منصبه واعتبار الصين أن الكلمة التي ألقاها خلال حفل تنصيبه تتضمن "اعترافاً بالاستقلال". وتعتبر بكين أن الجزيرة جزء من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاعها لسيطرتها.

وقال مكتب شؤون تايوان في بكين، اليوم الأربعاء، إن مزيداً من المناورات العسكرية قد تأتي بعد مناورة "السيف المشترك" التي جرت الأسبوع الماضي. وأضافت المتحدثة باسم المكتب، تشو فنغليان، خلال مؤتمر صحفي: "ما دامت استمرت استفزازات استقلال تايوان، فإن تصرفات جيش التحرير الشعبي للدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي ستستمر".

ووصفت تشو خطاب الرئيس التايواني لاي بأنه "متهور للغاية"، مضيفةً أنه "سيُخاطر حتماً بحرب على مضيق تايوان وسيُلحق ضرراُ جسيماُ بمواطنينا في تايوان"، وأكّدت: "لن نتسامح أبداً مع هذا الأمر أو نتغاضى عنه أو نسمح به، وعلينا أن نتصدى له ونعاقب عليه".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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