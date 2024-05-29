سياسة
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"مستعدون للمشاركة".. كولومبيا تدعو لإرسال قوات حفظ سلام أممية إلى غزة
دعا الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة إلى إرسال قوات حفظ سلام إلى غزة، مشيراً إلى أن إسرائيل تواصل ارتكاب "المجازر" في مدينة رفح.
"مستعدون للمشاركة".. كولومبيا تدعو لإرسال قوات حفظ سلام أممية إلى غزة
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يدعو الأمم المتحدة إلى التحرك لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة / صورة: Reuters
29 مايو 2024

وكتب الرئيس بيترو، في منشور على منصة "إكس": "لا بديل آخر غير قوات أممية لحفظ السلام في قطاع غزة. وستكون كولومبيا جزءاً من هذه القوات". وعبّر عن دعمه فلسطين بنقل الأخبار التي تدين إسرائيل بعد هجوم جيش الاحتلال على مخيم للنازحين الفلسطينيين في مدينة رفح، مشيراً إلى أن إسرائيل تواصل ارتكاب "المجازر" في رفح.

وكانت كولومبيا، أعلنت في 3 مايو/أيار الجاري قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل رسمياً، بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني في غزة.

وقتلت إسرائيل خلال 48 ساعة منذ مساء الأحد، 73 نازحاً في 3 مجازر استهدفت خيامهم في مناطق بغربي محافظة رفح زعمت تل أبيب أنها "آمنة"، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

ووقعت المجازر الأخيرة برفح رغم إصدار محكمة العدل الدولية وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فوراً هجومها على رفح"، و"تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات إلى غزة"، و"تقدم تقريراً للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" في هذا الصدد.

وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تُعد أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، تتهم فيها تل أبيب بـ"ارتكاب جرائم الإبادة" في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنُ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 117 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنّين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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