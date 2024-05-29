سياسة
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الاحتلال يواصل قصف المخيمات في غزة.. وإخلاء مستشفى القدس ومحيطه السكني برفح
واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم السادس والثلاثين بعد المئتين، وقصفت مدفعيته وطيرانه الحربي، اليوم الأربعاء، الأحياء الغربية برفح وشرق غزة، ومخيمَي النصيرات وجباليا وسط وشمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، بينهم أطفال.
الاحتلال يواصل قصف المخيمات في غزة.. وإخلاء مستشفى القدس ومحيطه السكني برفح
الاحتلال يواصل قصف المخيمات بمختلف مناطق قطاع غزة وإخلاء مستشفى ميداني برفح / صورة: Reuters
29 مايو 2024

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بسقوط شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية لعائلة شتات بالقرب من العيادة الحكومية وسط حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، كما أُصيب 3 مواطنين في استهداف مماثل لمنزل عائلة حمدان بالمخيم الجديد في النصيرات، وجرى نقلهم إلى مستشفى العودة.

وشهدت المناطق الشرقية من مدينة غزة إطلاق نار مكثفاً من الآليات العسكرية الإسرائيلية، بينما أغارت طائرة حربية إسرائيلية على المناطق الغربية لبلدة جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

كما شنَّت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية على مناطق متفرقة وسط وغرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأشارت "وفا" إلى أن طواقم الدفاع المدني انتشلت 3 شهداء بعد قصف إسرائيلي استهدف، الليلة الماضية، منزلاً لعائلة أبو جزر في منطقة معن شرق مدينة خان يونس.

إخلاء مستشفى القدس الميداني برفح

من جهتها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها أخلت مستشفى القدس الميداني، التابع للجمعية، من منطقة المواصي في رفح إلى خان يونس، مشيرة، في بيان الأربعاء، إلى أن الإخلاء جاء بعد ازدياد حجم تهديدات الاحتلال الإسرائيلي واستمرار القصف المدفعي والجوي في محيطه وإخلاء المنطقة المحيطة من السكان تماماً.

وكانت الجمعية أعلنت، أمس الثلاثاء، عن استشهاد أحد طواقم مستشفى القدس الميداني بعد استهداف منزله في مخيم البريج بالمحافظة الوسطى، مما رفع عدد شهداء طواقم الجمعية إلى 30، منهم 17 استُشهدوا في أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

يشار إلى أن مصادر طبية أكدت، الثلاثاء، أن جميع المستشفيات في محافظة رفح خرجت من الخدمة باستثناء مستشفى تل السلطان للولادة، في ظل استمرار وتوسع التوغل الإسرائيلي، والاستهداف المتعمد لعديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.

كان 21 فلسطينيّاً قد استُشهدوا، وأُصيب آخرون، الثلاثاء، في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال بقصفه مخيماً للنازحين بمنطقة المواصي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد يومين من ضربات إسرائيلية على مخيمات للنازحين في شمال غرب رفح أوقعت 45 شهيداً، وفق وزارة الصحة في القطاع.

ووقعت المجازر الأخيرة برفح رغم إصدار محكمة العدل الدولية، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فوراً هجومها على رفح"، و"تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات إلى غزة"، و"تقدم تقريراً للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" في هذا الصدد.

وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تُعد أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، تتهم فيها تل أبيب بـ"ارتكاب جرائم الإبادة" في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 117 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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