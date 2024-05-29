وكتب كانل في منشور عبر حسابه بمنصة أكس أمس الثلاثاء، أن "إسرائيل أحرقت الناس أحياءً" في مخيم النازحين برفح، ودعا العالم إلى وقف "المجزرة" المستمرة ضد الفلسطينيين، مؤكداً أن "المخيمات التي دُمّرَت في رفح تشكّل عملاً وحشياً كبيراً ضد الإنسانية".

وتساءل كاتل مستنكراً: "كم عدد الأشخاص الذين يجب أن يموتوا حتى تتوقف الإبادة؟"، مشدداً على أن "كوبا تُدين إسرائيل وتدعو إلى تعزيز التضامن مع فلسطين".

بدوره، أدان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز الهجوم الإسرائيلي على خيام الفلسطينيين في رفح، موضحاً: "نُدين هذا الهجوم الذي ينتهك القانون الإنساني الدولي، فهذه المجزرة الوحشية بحق مئات اللاجئين تُعَدّ من أبرز الأدلة على ما ارتكبته إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".

والأحد، قتلت إسرائيل 45 فلسطينياً وأصابت عشرات، أغلبهم أطفال ونساء، بقصف جوي شنّته على خيام نازحين بمنطقة تل السلطان شمال غربي رفح، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم جيشها أنها "آمنة ويمكن النزوح إليها".

والثلاثاء قتل جيش الاحتلال 21 فلسطينياً وأصاب آخرين في "مجزرة جديدة" ارتكبها عبر قصف جوي لمخيم نازحين بمنطقة المواصي غربي رفح، وهي المنطقة الرئيسية التي ادّعى أنها "آمنة" في بداية دخول قواته برّاً إلى رفح في 6 مايو/أيار الماضي.

ووقعت المجازر الأخيرة برفح رغم إصدار محكمة العدل الدولية الجمعة بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فوراً هجومها على رفح"، و"تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، و"تقدم تقريراً للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" في هذا الصدد.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 117 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.