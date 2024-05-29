وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" أمس الثلاثاء، بأن غيلبرت انزعجت من تقرير للخارجية الأمريكية يزعم أن إسرائيل لا تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أنها أرسلت بريداً إلكترونياً إلى موظفي الوزارة يفيد بأن التقرير "غير صحيح".

وأوضحت الصحيفة أن التقرير أثار حفيظة غيلبرت وأدّى إلى استقالتها، لإضفائه الشرعية على إرسال إدارة بايدن مساعدات بمليارات الدولارات لإسرائيل التي تشن حرباً مدمرة على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وامتنعت غيلبرت عن التعليق عندما سُئلت عن الموضوع، بحسب الصحيفة ذاتها التي نقلت عن مسؤول بالوزارة قوله: "نتقبل أن لدينا وجهات نظر مختلفة، وحدث التفاهم".

بدوره كتب جوش بول، المدير السابق لمكتب الشؤون العسكرية السياسية الذي استقال من الخارجية الأمريكية لنفس السبب، على وسائل التواصل، أن "استقالة غيلبرت تؤكد الفشل التامّ لإدارة بايدن ووزير الخارجية (أنتوني) بلينكن في مواجهة المجزرة المستمرة (التي ترتكبها إسرائيل) في غزة منذ أكثر من 7 أشهر".

حرب غزة تدفع إلى استقالات متتالية

وفي 16 مايو/أيار الجاري، أعلنت ليلي غرينبيرغ كول، المساعدة الخاصة لرئيس الأركان بوزارة الداخلية استقالتها، بسبب دعم إدارة الرئيس للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكدت كول التي تعتنق اليهودية أنها من أسرة هربت من معاداة السامية في أوروبا، وأنها انضمت إلى إدارة بايدن من أجل "أمريكا أفضل"، وأضافت: "مع ذلك، فإن ضميري يقول لي إنه لم يعد بإمكاني تمثيل هذه الإدارة بسبب الدعم المرعب للإبادة المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في غزة".

وفي 13 من نفس الشهر استقال الضابط هاريسون مان في وكالة استخبارات الدفاع DIA التابعة لوزارة الدفاع (البنتاغون)، من منصبه احتجاجاً على دعم بلاده "غير المشروط" للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وسبق أن استقالت هالة هاريت، المتحدثة العربية باسم وزارة الخارجية الأمريكية من منصبها في أبريل/نيسان الماضي، احتجاجاً على سياسة إدارة بايدن تجاه الحرب على غزة.

وسبقتها أنيل شيلين من مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، التي أعلنت استقالتها في مارس/آذار، فضلاً عن جوش باول الذي أعلن أيضاً استقالته من منصبه في 19 أكتوبر/تشرين الأول.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 117 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنّين.