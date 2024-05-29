سياسة
3 دقيقة قراءة
استقالة مسؤولة بالخارجية الأمريكية بسبب "تقرير مضلّل متحيّز لإسرائيل"
قدمت ستايسي غيلبرت، إحدى كبار المسؤولين العاملين بمكتب السكان واللاجئين والمهاجرين بوزارة الخارجية الأمريكية، استقالتها بسبب سياسات إدارة الرئيس جو بايدن تجاه قطاع غزة، حسبما كشفت وسائل إعلام أمريكية.
استقالة مسؤولة بالخارجية الأمريكية بسبب "تقرير مضلّل متحيّز لإسرائيل"
استقالة مسؤولة بالخارجية الأمريكية بسبب تقرير مضلّل وسياسات بايدن تجاه غزة / صورة: وسائل إعلام أمريكية
29 مايو 2024

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" أمس الثلاثاء، بأن غيلبرت انزعجت من تقرير للخارجية الأمريكية يزعم أن إسرائيل لا تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أنها أرسلت بريداً إلكترونياً إلى موظفي الوزارة يفيد بأن التقرير "غير صحيح".

وأوضحت الصحيفة أن التقرير أثار حفيظة غيلبرت وأدّى إلى استقالتها، لإضفائه الشرعية على إرسال إدارة بايدن مساعدات بمليارات الدولارات لإسرائيل التي تشن حرباً مدمرة على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وامتنعت غيلبرت عن التعليق عندما سُئلت عن الموضوع، بحسب الصحيفة ذاتها التي نقلت عن مسؤول بالوزارة قوله: "نتقبل أن لدينا وجهات نظر مختلفة، وحدث التفاهم".

بدوره كتب جوش بول، المدير السابق لمكتب الشؤون العسكرية السياسية الذي استقال من الخارجية الأمريكية لنفس السبب، على وسائل التواصل، أن "استقالة غيلبرت تؤكد الفشل التامّ لإدارة بايدن ووزير الخارجية (أنتوني) بلينكن في مواجهة المجزرة المستمرة (التي ترتكبها إسرائيل) في غزة منذ أكثر من 7 أشهر".

حرب غزة تدفع إلى استقالات متتالية

وفي 16 مايو/أيار الجاري، أعلنت ليلي غرينبيرغ كول، المساعدة الخاصة لرئيس الأركان بوزارة الداخلية استقالتها، بسبب دعم إدارة الرئيس للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكدت كول التي تعتنق اليهودية أنها من أسرة هربت من معاداة السامية في أوروبا، وأنها انضمت إلى إدارة بايدن من أجل "أمريكا أفضل"، وأضافت: "مع ذلك، فإن ضميري يقول لي إنه لم يعد بإمكاني تمثيل هذه الإدارة بسبب الدعم المرعب للإبادة المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في غزة".

وفي 13 من نفس الشهر استقال الضابط هاريسون مان في وكالة استخبارات الدفاع DIA التابعة لوزارة الدفاع (البنتاغون)، من منصبه احتجاجاً على دعم بلاده "غير المشروط" للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وسبق أن استقالت هالة هاريت، المتحدثة العربية باسم وزارة الخارجية الأمريكية من منصبها في أبريل/نيسان الماضي، احتجاجاً على سياسة إدارة بايدن تجاه الحرب على غزة.

وسبقتها أنيل شيلين من مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، التي أعلنت استقالتها في مارس/آذار، فضلاً عن جوش باول الذي أعلن أيضاً استقالته من منصبه في 19 أكتوبر/تشرين الأول.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 117 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنّين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us