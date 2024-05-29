ويزور فيدان العاصمة مدريد في إطار دعوة وجّهتها إليه إسبانيا بمناسبة اعترافها بدولة فلسطين، والتقى وزير الخارجية التركي وأعضاء مجموعة الاتصال المُشكّلة من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وقال فيدان، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أعقب الاجتماع، إنهم موجودون في مدريد تضامناً مع فلسطين، معرباً في الوقت ذاته عن شكره إسبانيا لاعترافها رسمياً بدولة فلسطين.

وأضاف: "قدمت إسبانيا والدول الأوروبية الأخرى (النرويج وأيرلندا) مساهمة كبيرة في السلام والأمن الدوليين من خلال الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة".

وتابع: "لذا ندعو بقية دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين، واتباع سياسة إسبانيا المثالية"، مشدداً على مواصلة العمل "بلا كلل من أجل حل الدولتين والسلام والأمن الإقليميين".

وأمس الثلاثاء، اعترفت إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسمياً بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يزيد من عزلة إسرائيل المستمرة في عدوانها على غزة منذ سبعة أشهر.

تثمين عربي-إسلامي للقرار الإسباني

إلى ذلك، بحث الوفد الوزاري العربي-الإسلامي مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز في العاصمة مدريد سبل وقف حرب غزة، خلال لقاء جمع سانشيز بوفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن التطورات في غزة، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وفق بيان للخارجية السعودية.

وحضر اللقاء كل من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية محمد مصطفى، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

ووفق البيان "ثمّن أعضاء اللجنة الوزارية اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين، والتزامها استمرار تقديم جميع سبل الدعم لتفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية بما يكفل تلبية استحقاقات الشعب الفلسطيني ويخدم الأمن والسلم في المنطقة".

واستعرض الاجتماع "جهود اللجنة الوزارية الداعمة لمسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والحاجة الماسة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وبحث الاجتماع، "الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومدينة رفح (جنوبي قطاع غزة) ومحيطها، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع".

وتطرق الاجتماع إلى "آليات معالجة الكارثة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاقانونية واللاشرعية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".

واللجنة الوزارية شُكلت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بقرار من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض آنذاك لبحث الحرب الإسرائيلية على غزة.

ومنذ 6 مايو/أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوماً برياً على رفح، واحتلت في اليوم التالي، الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، ما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب) فوراً، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.