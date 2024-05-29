وأفادت القناة الـ13 العبرية الخاصة، في تقرير مساء أمس الثلاثاء، بأن "ماراثون نقاشات يجري في إسرائيل حالياً تمهيداً لقرار دراماتيكي خلال أيام، يحسم ما إذا كانت إسرائيل ستدخل أم لا القائمة السوداء للأمم المتحدة للدول التي تقتل الأطفال".

وتعني القناة بالقائمة السوداء، القائمة السنوية المتعارف عليها في وسائل الإعلام باسم "قائمة العار".

وتركز "قائمة العار" بشكل أساسي على المتورطين في تجنيد الأطفال واستغلالهم جنسياً وقتلهم وتشويههم، والهجمات على المدارس أو المستشفيات، وغير ذلك من الانتهاكات.

وأضافت القناة العبرية أنه "وفق التقييم المتبلور في النقاشات، التي جرت داخل مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي، فإن الأمم المتحدة ستعلن ولأول مرة بالفعل أن الجيش الإسرائيلي هو منظمة تؤذي وتقتل الأطفال".

وأوضحت أن "الإعلان الأممي المرتقب يُثير قلقاً كبيراً لدى كبار المسؤولين في إسرائيل؛ لأنه يأتي على خلفية سلسلة من القرارات السياسية الدراماتيكية ضد إسرائيل، كما أن له عواقب عملية قد تضر بإمدادات الأسلحة إلى إسرائيل".

يذكر أنه في 24 مايو/أيار الجاري، أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً يأمر إسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بينما أعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في 20 من الشهر ذاته، طلبه من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في غزة.

ومن المنتظر أن يتخذ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، القرار النهائي بشأن ضم إسرائيل "لقائمة العار" من عدمه. وسيكون القرار في حال اتخاذه بالفعل، ساري المفعول لمدة 4 سنوات.

وفي هذا الصدد، قالت القناة الـ13: "في إسرائيل، بدؤوا بالفعل في صياغة ردّهم على الأمم المتحدة استعداداً للإعلان الوشيك".

وسبق أن وجهت منظمات حقوقية بينها، "هيومن رايتس ووتش"، انتقادات للأمم المتحدة، بسبب ما اعتبرته "تعمّدها تجاهل ضم إسرائيل المستمر إلى قائمة العار"، معتبرة أن "استثناء إسرائيل المستمر من القائمة يلحق ضرراً جسيماً بالأطفال الفلسطينيين".

والأحد، قتلت إسرائيل 45 فلسطينياً وأصابت عشرات، أغلبهم أطفال ونساء، بقصف جوي شنّته على خيام نازحين بمنطقة تل السلطان شمال غربي رفح، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم جيشها أنها "آمنة ويمكن النزوح إليها".

ورغم موجة الاستياء الدولية العارمة، قتل جيش الاحتلال، الثلاثاء، 21 فلسطينياً وأصاب آخرين في "مجزرة جديدة" ارتكبها عبر قصف جوي لمخيم نازحين بمنطقة المواصي غربي رفح، وهي المنطقة الرئيسية التي ادّعى أنها "آمنة" في بداية دخول قواته برّاً إلى رفح في 6 مايو/أيار الماضي.

ووقعت المجازر الأخيرة برفح رغم إصدار محكمة العدل الدولية الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فوراً هجومها على رفح"، و"تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، و"تقدّم تقريراً للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" في هذا الصدد.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 117 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.