سياسة
3 دقيقة قراءة
بقراءة تمهيدية.. الكنيست يصدّق على إلغاء حصانة وامتيازات "أونروا"
صدّق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ولا يزال يتعين التصويت بـ3 قراءات إضافية لصالح المشروع ليصبح نافذاً.
بقراءة تمهيدية.. الكنيست يصدّق على إلغاء حصانة وامتيازات "أونروا"
المقرات التابعة للأونروا في قطاع غزة تعرضت لهجمات إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 / صورة: AFP
29 مايو 2024

وصوّت لصالح مشروع القانون 58 نائباً مقابل 6 معارضين، من أصل 120 نائباً، وفق بيان الكنيست، الذي أوضح أن "مشروع القانون ينص على أنه لا تسري لوائح مرسوم حصانة وامتيازات الأمم المتحدة من عام 1947 على الأونروا، ولا على موظفيها أو أي شخص يعمل من طرفها".

وقال البيان: "صدّقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية الأربعاء على اقتراح تعديل مرسوم حصانة وامتيازات الأمم المتحدة (إلغاء الحصانة والامتيازات الخاصة بالأونروا) لسنة 2024".

وحسب الكنيست، ينص مشروع القانون على "إلغاء وزير الخارجية الأمر القانوني الذي يوفر هذه الحصانة"، كما أن مرسوم الحصانة والامتيازات الخاصة بالأمم المتحدة من عام 1947 يخول وزير الخارجية الإسرائيلي "إصدار أمر قانوني بأن الأمم المتحدة وموظفيها سيحظون بحصانة وامتيازات".

وأوضح البيان أن "من بين الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها الأونروا: الحصانة من الخضوع للمحاكمة، وحصانة الأرشيفات والمكاتب، وإعفاء أو تخفيض من الضريبة وضريبة الأملاك، وإعفاء من منع الاستيراد أو التصدير، وإعفاء من ضريبة الدخل وأخرى".

وزعم مشروع القانون أن الأونروا وموظفيها ساهموا في أحداث "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية"، على حد تعبير البيان.

وتنفي المنظمة الأممية، التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة مقراً رئيسياً لها، صحة اتهامات إسرائيل لها، وتؤكد أنها تلتزم الحياد وتركز حصراً على دعم اللاجئين.

ومقابل تمسك الأمم المتحدة باستمرار الأونروا، دعت إسرائيل في الأشهر الماضية إلى أن تحل مؤسسات أخرى محلها، وأقنعت دولاً، في مقدمتها الولايات المتحدة، بوقف تمويل الوكالة، ما أصابها بعجز مالي شديد.

ويتعاظم احتياج الفلسطينيين لخدمات الأونروا في ظل حرب تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وخلّفت أكثر من 117 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us