وصوّت لصالح مشروع القانون 58 نائباً مقابل 6 معارضين، من أصل 120 نائباً، وفق بيان الكنيست، الذي أوضح أن "مشروع القانون ينص على أنه لا تسري لوائح مرسوم حصانة وامتيازات الأمم المتحدة من عام 1947 على الأونروا، ولا على موظفيها أو أي شخص يعمل من طرفها".

وقال البيان: "صدّقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية الأربعاء على اقتراح تعديل مرسوم حصانة وامتيازات الأمم المتحدة (إلغاء الحصانة والامتيازات الخاصة بالأونروا) لسنة 2024".

وحسب الكنيست، ينص مشروع القانون على "إلغاء وزير الخارجية الأمر القانوني الذي يوفر هذه الحصانة"، كما أن مرسوم الحصانة والامتيازات الخاصة بالأمم المتحدة من عام 1947 يخول وزير الخارجية الإسرائيلي "إصدار أمر قانوني بأن الأمم المتحدة وموظفيها سيحظون بحصانة وامتيازات".

وأوضح البيان أن "من بين الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها الأونروا: الحصانة من الخضوع للمحاكمة، وحصانة الأرشيفات والمكاتب، وإعفاء أو تخفيض من الضريبة وضريبة الأملاك، وإعفاء من منع الاستيراد أو التصدير، وإعفاء من ضريبة الدخل وأخرى".

وزعم مشروع القانون أن الأونروا وموظفيها ساهموا في أحداث "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية"، على حد تعبير البيان.

وتنفي المنظمة الأممية، التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة مقراً رئيسياً لها، صحة اتهامات إسرائيل لها، وتؤكد أنها تلتزم الحياد وتركز حصراً على دعم اللاجئين.

ومقابل تمسك الأمم المتحدة باستمرار الأونروا، دعت إسرائيل في الأشهر الماضية إلى أن تحل مؤسسات أخرى محلها، وأقنعت دولاً، في مقدمتها الولايات المتحدة، بوقف تمويل الوكالة، ما أصابها بعجز مالي شديد.

ويتعاظم احتياج الفلسطينيين لخدمات الأونروا في ظل حرب تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وخلّفت أكثر من 117 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.