سياسة
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البرلمان التركي يدين المجازر الإسرائيلية بغزة ويدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ
اعتمد البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، مذكرة تحمل عنوان "بيان ضد مجازر إسرائيل في رفح"، تدين الهجمات الإسرائيلية على رفح وتدعو مجلس الأمن الدولي لاجتماع طارئ واتخاذ قرار بإنهاء الحرب على قطاع غزة.
البرلمان التركي يدين المجازر الإسرائيلية بغزة ويدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ
البرلمان التركي يعتمد مذكرة تدين الهجمات الإسرائيلية على رفح / Others
29 مايو 2024

وأدان البرلمان التركي بشدة المجازر التي ترتكبها "العصابة الصهيونية بحق سكان غزة بالاختباء وراء المحرقة (الهولوكوست)"، وشدّدت المذكرة على أن الجمهورية التركية بمؤسساتها كافة تعلن أمام المجتمع الدولي موقفها الداعي إلى إيقاف إسرائيل وتحقيق وقف إطلاق النار بغزة.

وأوضحت المذكرة، التي وقعها رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، أن إسرائيل في ظل إدارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعروفة باحتلالها وظلمها، تتجاهل جميع قرارات المحاكم الدولية وتواصل استهداف المناطق المدنية بقطاع غزة.

وأضافت أنه رغم قرار محكمة العدل الدولية تعليق العمليات العسكرية في غزة، فإن "الوحشية الصهيونية" مستمرة في عملياتها أمام أعين العالم أجمع، مشددة على أن سياسات الضغط والعنف التي تمارسها إسرائيل ضد سكان غزة، جعلت فلسطين كلها غير صالحة للسكن.

وأكدت المذكرة أن "نتنياهو يظهر هو وعصابته بشكل متهور عنصرية غير مسبوقة في العالم من خلال جرائم القتل التي تتجاهل الاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي"، وأن تصرفات إسرائيل التي ترتكب أبشع الجرائم ضد الإنسانية في رفح، تتجاوز ممارسات الفصل العنصري وتتحول إلى "إبادة جماعية".

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب) فوراً، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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