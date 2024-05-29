سياسة
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أردوغان يبحث مع قادة أوروبيين سبل الضغط على إسرائيل لوقف مجازرها في غزة
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، اتصالات هاتفية مع قادة أوروبيين، لبحث سبل وقف المجازر الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.
أردوغان يبحث مع قادة أوروبيين سبل الضغط على إسرائيل لوقف مجازرها في غزة
أردوغان يجري اتصالات هاتفية مع قادة أوروبيين لبحث الأوضاع في غزة / صورة: AA
29 مايو 2024

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان، أن الرئيس التركي بحث خلال اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني العلاقات الثنائية و"المجازر" الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وقضايا إقليمية ودولية.

وأكد أردوغان خلال الاتصال ضرورة زيادة الضغوط لوقف الهجمات الإسرائيلية الوحشية على فلسطين وإجبار الإدارة الإسرائيلية على الامتثال للقانون الدولي.

وأوضح أن أولوية تركيا تتمثل في إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع، فضلاً عن إرساء وقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع.

وأعرب الرئيس التركي، لرئيسة وزراء إيطاليا عن أمله في وقوف بلادها على الجانب الصحيح من التاريخ والانضمام إلى "الموقف العادل" المتمثل في الاعتراف بدولة فلسطين على غرار إسبانيا وأيرلندا والنرويج.

كما أجرى الرئيس أردوغان اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء النرويج، يوناس غار ستوره، حيث بحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين والمجازر التي ترتكبها إسرائيل بالأراضي الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة والتطورات الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس التركي للمسؤول النرويجي، وفق دائرة الاتصال، أهمية قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية في تحقيق السلام الدائم والعدالة والاستقرار في المنطقة والمساهمة في حل الدولتين.

وشدد أردوغان خلال الاتصال على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية "المتهورة التي تتجاهل القانون الدولي"، و"تكثيف الجهود لتحقيق السلام الدائم في المنطقة".

وأجرى أردوغان لاحقاً اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس، بحثا خلاله العلاقات بين البلدين والهجمات الإسرائيلية الممنهجة في فلسطين وأنشطة المساعدات لغزة، وقضايا إقليمية ودولية، وفق دائرة الاتصال.

وأعرب أردوغان عن تقديره لاعتراف أيرلندا بدولة فلسطين، معتبراً أن ذلك سيعزز الجهود الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة وتحقيق حل الدولتين.

ولفت إلى أنه من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم في فلسطين، يجب إجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي مع إبقاء الجميع رؤية السلام حية.​​​​​​​

والثلاثاء، أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها رسمياً بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.

ويتعرض قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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