سياسة
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المعارضة الإسرائيلية تبحث إسقاط الحكومة وتدعو غانتس للاستقالة
انعقد، اليوم الأربعاء، اجتماع بين زعماء المعارضة الإسرائيلية، لبحث إسقاط الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، وفق ما أفاد إعلام عبري.
المعارضة الإسرائيلية تبحث إسقاط الحكومة وتدعو غانتس للاستقالة
الاجتماع الثلاثي بين لابيد وليبرمان وساعر لبحث إسقاط الحكومة الإسرائيلية (المصدر: صفحة لابيد على منصة إكس) / Others
29 مايو 2024

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن رئيس حزب "يوجد مستقبل" يائير لابيد، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "اليمين الوطني" جدعون ساعر، اجتمعوا اليوم الأربعاء، لوضع "خطة فعالة" لاستبدال الحكومة الحالية من أجل "مستقبل إسرائيل".

ودعا السياسيون الثلاثة، في بيان عقب الاجتماع، رئيس حزب "المعسكر الوطني" بيني غانتس، للاستقالة من الحكومة والانضمام إليهم.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، هدّد غانتس بالاستقالة من الائتلاف الحكومي، بحلول 8 يونيو/حزيران القادم إذا لم يضع نتنياهو استراتيجية واضحة للحرب على غزة وما بعدها.

وأمس الثلاثاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن اجتماعاً بين لابيد وليبرمان، وآخر بين لابيد وساعر، سبقا الاجتماع الثلاثي.

وتتهم المعارضة الإسرائيلية، نتنياهو بالفشل في تحقيق أهداف الحرب، ولا سيما القضاء على حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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