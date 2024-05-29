وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان: "نستذكر باحترام وامتنان مولودة غينش، التي لقنت درساً للعالم بدعواتها إلى ضبط النفس على الرغم من فقدان أفراد عائلتها في هجوم سولينغن".

وأضافت الوزارة أن "تركيا ستواصل بحزم معركتها ضد العنصرية وكراهية الأجانب وكراهية الإسلام".

وفي مساء 29 مايو/أيار 1993، أضرم 4 شبان تتراوح أعمارهم بين 16 و23 عاماً النار في منزل عائلة "غينش" التركية، وكانت تعيش في مدينة سولينغن بألمانيا.

وأدى الحريق إلى مقتل 5 نساء وطفلة صغيرة من العائلة التركية. وشاركت مستشارة ألمانيا السابقة أنجيلا ميركل عام 2018 في مواساة السيدة مولودة غينش التي فقدت ابنتيها وحفيدتيها وابنة أختها جراء الحريق.

وحكم على 3 من المهاجمين بالسجن 10 سنوات، بينما حكم على الرابع بالسجن 15 عاماً.