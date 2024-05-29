وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، في بيان متلفز: "نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثيين) 6 عمليات عسكرية".

وأضاف سريع أن "3 عمليات عسكرية في البحر الأحمر استهدفت الأولى سفينة LAAX، وقد أصيبت إصابة مباشرة وتضررت بشكل كبير، فيما استهدفت العملية الثانية سفينة MOREA، والعملية الثالثة استهدفت سفينة Sealady".

وأشار إلى أن "العمليات الثلاث نُفذت بعدد من الصواريخ البحرية والباليستية والطائرات المُسيّرة وأدت إلى تحقيق إصابات مباشرة".

وأردف أنه "جرى تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا سفينتي (ALBA) و(Maersk HARTFORD) الأمريكية في البحر العربي، بعدد من الصواريخ والطائرات المُسيّرة".

واستهدفت العملية العسكرية السادسة "سفينة MINERVA ANTONIA في البحر الأبيض المتوسط بعدد من الصواريخ المجنحة"، حسب البيان.

وأوضح البيان "جرى استهداف جميع السفن المذكورة لانتهاكها قرار حظر الوصول إلى مواني فلسطين المحتلة".

وحذر سريع من أنه "لن نتردد في استهداف جميع السفن التي تتعامل مع الكيان الإسرائيلي في منطقة العمليات المعلن عنها، وبغض النظر عن وجهتها".

البنتاغون يخسر 6 طائرات MQ-9

وأعلنت جماعة الحوثي في وقت لاحق إسقاط طائرة أمريكية مُسيّرة من طراز MQ-9 أثناء تنفيذها "مهام عدائية" في أجواء محافظة مأرب شمالي اليمن.

وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، أنصار الحوثي وهم يعتلون الطائرة المسيّرة MQ-9 بعد إسقاطها في إحدى مناطق محافظة مأرب.

وبذلك يصل إجمالي الطائرات التي أُسقِطَت في اليمن من هذا النوع إلى 6.

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه عدواناً وحرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومُسيَّرات، مؤكدة العزم على مواصلة عملياتها حتى إنهاء الحرب على القطاع.

وردّاً على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري شنّ غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تعتبر جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي.