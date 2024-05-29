جاء ذلك في تصريحات أدلت بها مصادر في الوزارة للصحفيين، خلال إحاطة قدمها مستشار العلاقات العامة والإعلام في الوزارة، زكي آق تورك، رداً على سؤال بشأن استعداد تنظيم PKK الإرهابي لإجراء ما يسمى "انتخابات محلية" شمالي سوريا.

وأوضحت مصادر وزارة الدفاع التركية، أن ما يسمى بـ"الإجراءات الانتخابية" غير مقبولة من حيث وحدة الأراضي السورية، ويمكن أن تتولد عنها آثار سلبية على حماية السلام والطمأنينة في المنطقة.

وجددت الوزارة تأكيدها أن تركيا ستقضي على PKK/YPG الإرهابي، الذي حوّل الأراضي التي استولى عليها في العراق وسوريا إلى بؤرة للإرهاب، والدعم المقدم له، مع جميع عناصره في المنطقة، "ولن تتيح أي فرصة لفرض أي أمر واقع يهدد أمنها القومي وينتهك وحدة أراضي جيرانها".

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ PKK الإرهابي من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.