سياسة
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تركيا: سنقضي على PKK الإرهابي ولن نسمح بانتهاك أمننا القومي ووحدة سوريا
قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، إن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع يهدد أمنها القومي وينتهك وحدة أراضي سوريا، مشددة على أن تنظيم  PKK الإرهابي يسعى إلى إضفاء الشرعية على نفسه بتشجيع ودعم من أطراف أخرى.
تركيا: سنقضي على PKK الإرهابي ولن نسمح بانتهاك أمننا القومي ووحدة سوريا
مستشار العلاقات العامة والإعلام في وزارة الدفاع التركية زكي آق تورك خلال المؤتمر الصحفي / صورة: AA
29 مايو 2024

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها مصادر في الوزارة للصحفيين، خلال إحاطة قدمها مستشار العلاقات العامة والإعلام في الوزارة، زكي آق تورك، رداً على سؤال بشأن استعداد تنظيم PKK الإرهابي لإجراء ما يسمى "انتخابات محلية" شمالي سوريا.

وأوضحت مصادر وزارة الدفاع التركية، أن ما يسمى بـ"الإجراءات الانتخابية" غير مقبولة من حيث وحدة الأراضي السورية، ويمكن أن تتولد عنها آثار سلبية على حماية السلام والطمأنينة في المنطقة.

وجددت الوزارة تأكيدها أن تركيا ستقضي على PKK/YPG الإرهابي، الذي حوّل الأراضي التي استولى عليها في العراق وسوريا إلى بؤرة للإرهاب، والدعم المقدم له، مع جميع عناصره في المنطقة، "ولن تتيح أي فرصة لفرض أي أمر واقع يهدد أمنها القومي وينتهك وحدة أراضي جيرانها".

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ PKK الإرهابي من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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