وأوضح متحدث الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، أن أجهزة الصحة والخدمات الأخرى تغلق واحدة تلو الأخرى، وأن النزوح بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة يؤثر أيضاً على توزيع الموارد.

ولفت دوجاريك إلى أن مستشفى واحداً فقط في رفح جنوبي قطاع غزة يعمل جزئياً، مضيفاً أن الأمم المتحدة وشركاءها يبذلون قصارى جهدهم رغم كل الظروف.

وأشار المتحدث الأممي إلى أن القصف الإسرائيلي لا يزال مستمراً بشكل مكثف على رفح، استناداً إلى معلومات حصل عليها من زملائه الميدانيين.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة بغزة خروج جميع مستشفيات رفح من الخدمة، باستثناء مستشفى واحد متخصص بالولادة، جراء الهجوم البري الإسرائيلي المتواصل على المدينة منذ 6 مايو/أيار الجاري.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح فوراً، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.