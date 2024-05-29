جاء ذلك بعد تغلب فريق جامعة "بوغازتشي" على منافسه من جامعة "السلطان محمد الفاتح" الوقفية التركية الذي حصد المركز الثاني، وفق ما أفاد "مركز مناظرات قطر" المنظم للبطولة عبر حسابه على منصة إكس.

وهنّأ المركز فريق جامعة "بوغازتشي" على فوزه قائلاً: "مبارك لأبطال فئة اللغة العربية لغير الناطقين بها، جهودهم وتفانيهم أثمرت تفوقاً".

وتأهلت 3 فرق تركية إلى نصف نهائي البطولة عن فئة اللغة العربية لغير الناطقين بها، وهي جامعات "بوغازتشي" و"السلطان محمد الفاتح" الوقفية و"بورصة أولوداغ".

وتضم البطولة فئتين إحداهما مفتوحة وتضم الفرق من دول ناطقة بالعربية، وفئة اللغة العربية لغير الناطقين بها، التي تضم الفرق القادمة من دول غير ناطقة بالعربية.

وفي الفئة المفتوحة بالبطولة ذاتها، حقق فريق جامعة "النجاح الوطنية" الفلسطينية، المركز الأول عقب تغلبه على فريق جامعة "العلوم والآداب" اللبنانية.

وفازت بجائزة "أفضل متحدث" خلال المناظرات عن الفئة المفتوحة، موزة الهاجرة، من جامعة "جورج تاون" في قطر، وعن فئة اللغة العربية لغير الناطقين بها، عمران بن سليمان، من الجامعة الوطنية الماليزية.

وفي 25 مايو/ أيار الجاري، انطلقت البطولة في العاصمة القطرية، الدوحة، بمشاركة أكثر من 100 جامعة من أنحاء العالم، ونحو 600 متناظر ومحكّم من 50 دولة.

وتعتبر البطولة حدثاً عالمياً يجمع فرقاً من 100 جامعة بالعالم، إذ يدخلون في مناظرات حماسية تنافسية لمدة خمسة أيام، يجري التطرق خلالها إلى مناقشة مواضيع متنوعة ومعاصرة تهم الشباب العربي، بما في ذلك العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.