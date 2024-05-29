وانعقدت جلسة مجلس الأمن، بدعوة من الجزائر لعرض مشروع قرار يدعو إلى تبني وقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة.

وعلى عكس ما ادعى البيت الأبيض، أكد المنسق الأمريكي لعملية السلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند، أن "إسرائيل تشن عملية برية كبيرة في رفح ومحيطها، ما يزيد حجم الدمار"

وحذر وينسلاند من "خطر اندلاع صراع إقليمي يتصاعد كل يوم تستمر فيه الحرب"، وحث "طرفي النزاع في غزة على العودة إلى طاولة المفاوضات فوراً".

وشدد على أن "أي محاولة لمواجهة التحديات الإنسانية والأمنية لن تكون مستدامة ما لم تضمن نهجاً يعالج مستقبل غزة السياسي جزءاً من دولة فلسطينية موحدة".

من جانبه، قال نائب المندوبة الأمريكية إن "إلحاق أضرار جسيمة بمدنيين مثل غارة الأحد على مخيم للنازحين في رفح يقوّض أهداف إسرائيل من حربها على غزة المتمثلة في القضاء على حماس".

وأكد النائب أن "غلق إسرائيل معبر رفح أثّر على الوضع الأمني والإنساني بينما تواجه غزة المجاعة، ومن الضروري زيادة توزيع الوقود والإمدادات والغذاء لمحتاجيها".

وتطرق إلى التضييق الاقتصادي على فلسطين، محذراً من أن "حجب أموال المقاصة عن السلطة الفلسطينية سياسة غير مُجدية وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير والازدهار".

بدورها، شددت مندوبة سويسرا على أن "أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة للجميع وننتظر من إسرائيل الامتثال لها بوقف الحرب".

وأدانت "بشدة الهجمات على مخيمات نازحين برفح وعنف المستوطنين والقوات الإسرائيلية بالضفة ما أسفر عن أرقام قياسية لعدد القتلى الفلسطينيين".

أما مندوبة مالطا فقالت إن "استيلاء إسرائيل على معبر رفح عرقل وصول المساعدات وفاقم الوضع المتردي بغزة، وعليها تيسير تقديم الدعم للقطاع وفق القانون الدولي".

فيما أكد مندوب فرنسا أن "على إسرائيل وقف جميع هجماتها في رفح امتثالاً لأمر محكمة العدل الدولية وفتح معبر رفح لإدخال مساعدات إنسانية دون عراقيل".

ومن جانبها، قالت نائبة مندوب روسيا إن "عدد قتلى غزة لا سابق له منذ الحرب العالمية الثانية، وإسرائيل تواصل هجماتها العشوائية رغم أمر محكمة العدل الدولية بوقفها" .

وأشارت إلى أنه بينما "تعذر إثبات مزاعم إسرائيل بانتهاكات جنسية وتورط موظفي الأونروا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تأكدت انتهاكاتها بحق فلسطينيين في سجونها وبالضفة وغزة".

من جانبه، اعتبر نائب مندوب فلسطين أن "من لا يزال ينتظر شيئاً من تحقيقات إسرائيل في جرائمها بحق شعبنا فهو غير مهتم بالحقيقة أو بالمحاسبة".

وأضاف أن "إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمر وقصفت مخيمات النازحين وظلت فوق القانون".

وأكد أن "اعتماد مشروع القرار الجزائري سيكون خطوة مهمة نحو وقف فوري لإطلاق النار في غزة".

أما مندوبة جنوب إفريقيا فطالبت "بتفعيل قرارات محكمة العدل الدولية في دعوانا القضائية ضد إسرائيل ومنع أعمال الإبادة الجماعية بغزة".

وقال مندوب الإمارات بالأمم المتحدة، في كلمة بالنيابة عن المجموعة العربية بالمجلس، إن هجمات إسرائيل على مخيمات النازحين في رفح منذ مطلع الأسبوع "تفوق الوصف وتقتضي الإدانة الواضحة من المجتمع الدولي".

في المقابل، حمّل مندوب إسرائيل حماس "فظائع الحرب التي جلبتها على غزة لأنها بادرت بهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وعقد مجلس الأمن المؤلَّف من 15 عضواً، مساء الثلاثاء، جلسة مغلقة عاجلة بناء على طلب من الجزائر، لبحث تطورات الأوضاع في رفح في ظل توالي المجازر بحق المدنيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلّفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين.