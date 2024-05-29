وقالت الوزارة في بيان: "استشهاد اثنين من طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر، نتيجة استهداف إحدى سيارات الإسعاف التي كانت متجهة لإخلاء جرحى وشهداء في منطقة دوار أبو السعيد بتل السلطان غرب رفح".

وأضافت أن "المسعفين اللذين استشهدا هما هيثم طباسي وسهيل رصرص".

فيما قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في منشور عبر منصة إكس: "جاري التنسيق للوصول إلى المنطقة المستهدفة لمعرفة مصير الطاقم ".

وسبق أن حذرت منظمات أممية ودولية من استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي المنظومة الصحية والطواقم الطبية في غزة، إلا أنه تجاهل تلك التحذيرات، ما فاقم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.

وفي 6 مايو/ أيار الجاري، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في رفح متجاهلاً تحذيرات دولية بشأن تداعيات ذلك، وسيطر في اليوم التالي على معبر المدينة الحدودي مع مصر.

وعلى وقع توسيع العمليات العسكرية بالمدينة، أصدرت محكمة العدل الدولية بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فوراً هجومها على رفح"، و"تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، و"تقدم تقريراً للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" في هذا الصدد.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.