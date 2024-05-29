سياسة
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تمهيداً للاعتراف بدولة فلسطين.. ماكرون يدعو عباس لإجراء إصلاحات في السلطة
وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، دعوة إلى الرئيس محمود عباس إلى إجراء إصلاحات حيوية في السلطة الفلسطينية، لتعزيز إمكانية "الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
تمهيداً للاعتراف بدولة فلسطين.. ماكرون يدعو عباس لإجراء إصلاحات في السلطة
ماكرون يدعو عباس لإجراء اصلاحات في السلطة. / صورة: Reuters Archive
29 مايو 2024

وحسب بيان الإليزيه، أعرب ماكرون في اتصال هاتفي مع عباس عن تعازيه للشعب الفلسطيني في القصف الإسرائيلي على مخيم النازحين في مدينة رفح بقطاع غزة.

وأكد الرئيس الفرنسي التزام بلاده العمل مع شركائها في مجلس الأمن الدولي لضمان وقف إطلاق النار.

ودعا ماكرون الرئيس الفلسطيني لإجراء "الإصلاحات الضرورية" تمهيداً للاعتراف بالدولة الفلسطينية القادرة على الوفاء بمسؤولياتها لصالح الفلسطينيين بما في ذلك قطاع غزة.

والثلاثاء، أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب) فوراً، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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