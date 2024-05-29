وقال المتحدث باسمه دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي: "في الأيام القليلة الماضية، سيطرت قوات الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا".

وادّعى أن "فيلادلفيا كان بمثابة أنبوب الأكسجين لحماس، والذي من خلاله يتم تهريب الأسلحة بانتظام إلى قطاع غزة".

وحتى الساعة 19:10 (ت.غ)، لم تعلق مصر على ما أورده متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف هاغاري: "يأتي هذا الإنجاز نتيجة التحرك العملياتي الذي قادته الفرقة 162 التي تقاتل في منطقة رفح (جنوب قطاع غزة) خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وزعم أن "قوات الجيش الإسرائيلي عثرت على طول المحور على عشرات المنصات التي كانت جاهزة لإطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل".

وادعى أن "حماس استغلت منطقة فيلادلفيا، وأقامت هذه البنى التحتية على بعد عشرات الأمتار فقط من الحدود مع مصر، حتى لا نهاجمها".​​​​​​​

وأقر هاغاري بأن القوات الإسرائيلية المتوغلة في رفح "تقاتل في بيئة معقدة، وهناك العديد من المسلحين في المنطقة".

وتعني سيطرة إسرائيل "عملياً" على كامل محور فيلادلفيا، إن صحت، قطع حدود وعلاقة غزة الجغرافية مع مصر رسمياً، وإطباق حصارها العسكري على كامل القطاع.

وفي وقت سابق الأربعاء، أكد شهود عيان، سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي بريّاً على ثلثي محور فلادلفيا، حيث تتمركز الآليات العسكرية فوق تل زعرب، وهو منطقة مرتفعة مجاورة للمحور، ما يمكنها من كشف بقية المحور وصولاً إلى شاطئ البحر.

ومحور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين، هو شريط حدودي بين مصر وقطاع غزة يمتد داخل القطاع بعرض مئات الأمتار وطول 14.5 كيلومتراً من معبر "كرم أبو سالم" وحتى البحر المتوسط.

وهذا المحور جزء من المنطقة الحدودية التي تقع ضمن الأراضي الفلسطينية وتخضع للسيطرة الإسرائيلية بموجب اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.

لكن وضع هذا المحور تعدل بموجب "اتفاق فيلادلفيا"، الذي وقعته إسرائيل مع مصر في سبتمبر/ أيلول 2005، بعد انسحابها من قطاع غزة.

فبموجب هذا الاتفاق، الذي تعتبره تل أبيب ملحقا أمنيا لاتفاقية "كامب ديفيد" ومحكوماً بمبادئها العامة وأحكامها، انسحبت إسرائيل من محور فيلادلفيا، وسلمته مع معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية.

وسُمح بنشر 750 من جنود حرس الحدود المصريين على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة بمهمة محددة بمكافحة "الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب والكشف عن الأنفاق".

وعام 2007، سيطرت حركة حماس على غزة، وخضع محور فيلادلفيا لهيمنتها، فيما فرضت إسرائيل حصارا خانقا على القطاع.