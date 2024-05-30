وقال جهاز الدفاع المدني بغزة، في بيان: "انتشلت طواقمنا عدداً من الشهداء والجرحى، إثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الحتو قرب مدرسة الزهراء شرقي مدينة غزة".

ولم يذكر الدفاع المدني عدد الضحايا والمصابين جراء هجوم الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل الدولية تطالبها بوقف هجومها على رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.