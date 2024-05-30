وقال شي، خلال منتدى التعاون الصيني-العربي، إنّ الحرب في غزة لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، ولا يمكن للعدالة أن تظلّ غائبة إلى الأبد، ولا يمكن الإطاحة بحل الدولتين بشكل تعسفي.

ودعت بكين مراراً إلى حل الدولتين لوضع نهاية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، كما تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وبعضوية للفلسطينيين في الأمم المتحدة، وهي مواقف تتفق بشكل وثيق مع مواقف الدول العربية.

وشدد شي في كلمته التي ألقاها بحضور قادة البحرين ومصر والإمارات وتونس، بالإضافة إلى وزراء خارجية الدول الأخرى الأعضاء بالجامعة العربية، على أن الصين ستواصل تقديم الدعم بهدف تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية، فضلاً عن دعم إعادة البناء في غزة بعد الحرب.

في المقابل، قال الرئيس الصيني إن بكين ترغب في تعزيز علاقاتها مع الدول العربية لتكون نموذجاً للسلام والاستقرار العالميين.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن شي أن الصين مستعدة للعمل مع الدول العربية لحل القضايا ذات الصلة بالبؤر الساخنة بطرق تُفضي إلى دعم مبادئ الإنصاف والعدل وتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل.

وأضاف أن الصين ستستضيف القمة الثانية بين الصين والدول العربية في عام 2026، وأنها تتطلع لتعزيز التعاون مع الجانب العربي في عدة مجالات بما في ذلك بناء أفق استثماري ومالي أوسع نطاقاً وتعميق التعاون في مجال الطاقة.