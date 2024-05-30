وأوضح جيش الاحتلال أن القتيلين جنديان في العشرين من العمر هما إيليا هليل ودييغو شفيشا هرساج، من لواء كفير، المنتشر في الضفة الغربية المحتلة، فيما تضاربت الأنباء حول مصير منفّذ العملية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات إلى المنطقة الشرقية بنابلس، ونصبت حواجز، وباشرت عمليات تمشيط واسعة بحثاً عن المنفِّذ.

من جهتها أكّدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان، أن "عملية الدهس البطولية التي نفَّذها أحد أبطال شعبنا مساء اليوم، قرب حاجز عورتا جنوب شرقي نابلس، هي رد طبيعي على عدو مجرم، يرتكب مجازره دون أي اعتبار للقيم والأعراف والقوانين الدولية".

ووقعت عملية الدهس، فيما يوسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة منذ الحرب على غزة، ما أدى إجمالاً إلى استشهاد 519 فلسطينياً وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال نحو 8890، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب، متجاهلةً قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" في غزة.