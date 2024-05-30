وأوضحت رئاسة الأركان الكورية الجنوبية في بيان، أن بيونغ يانغ أطلقت 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان (البحر الشرقي)، مضيفةً أنها أبلغت اليابان والولايات المتحدة الأمريكية بإطلاق بيونغ يانغ الصواريخ الباليستية.

يُذكر أن كوريا الجنوبية واليابان أعلنتا أيضاً يوم 27 مايو/أيار الجاري، أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً مجهول الهوية باتجاه الجنوب فوق البحر الأصفر الواقع بين الصين وشبه الجزيرة الكورية.

وكذلك أعلنت كوريا الجنوبية في 28 مايو/أيار أن جارتها الشمالية أرسلت أكثر من 150 بالوناً تحتوي على "قمامة" عبر الحدود.

وأطلقت كوريا الشمالية مجموعة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز فضلاً عن صواريخ تكتيكية في الأشهر القليلة الماضية، واصفةً إياها بأنها جزء من برنامج لتطوير قدراتها الدفاعية.