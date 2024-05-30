سياسة
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سيول: بيونغ يانغ أطلقت 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إطلاق جارتها كوريا الشمالية مجموعة من الصواريخ الباليستية باتجاه مياهها الإقليمية، في أحدث سلسلة من تجارب الأسلحة التي تُجريها بيونغ يانغ في الأشهر القليلة الماضية.
سيول: بيونغ يانغ أطلقت 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى
رجل يشاهد شاشة تليفزيون تعرض بثاً إخبارياً مع لقطات أرشيفية لاختبار صاروخي لكوريا الشمالية / صورة: AFP
30 مايو 2024

وأوضحت رئاسة الأركان الكورية الجنوبية في بيان، أن بيونغ يانغ أطلقت 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان (البحر الشرقي)، مضيفةً أنها أبلغت اليابان والولايات المتحدة الأمريكية بإطلاق بيونغ يانغ الصواريخ الباليستية.

يُذكر أن كوريا الجنوبية واليابان أعلنتا أيضاً يوم 27 مايو/أيار الجاري، أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً مجهول الهوية باتجاه الجنوب فوق البحر الأصفر الواقع بين الصين وشبه الجزيرة الكورية.

وكذلك أعلنت كوريا الجنوبية في 28 مايو/أيار أن جارتها الشمالية أرسلت أكثر من 150 بالوناً تحتوي على "قمامة" عبر الحدود.

وأطلقت كوريا الشمالية مجموعة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز فضلاً عن صواريخ تكتيكية في الأشهر القليلة الماضية، واصفةً إياها بأنها جزء من برنامج لتطوير قدراتها الدفاعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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