ودعت المنظمة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، مساء الثلاثاء، "إلى إنهاء فوري للهجوم على رفح وللفظائع الوحشية المستمرة في أنحاء قطاع غزة كافة"، مؤكدة أن "استراتيجية إسرائيل العسكرية بشن هجمات متكررة على المناطق المكتظة بالسكان تؤدي قطعاً إلى القتل الجماعي للمدنيين".

ونقل البيان عن الأمين العام للمنظمة كريس لوكيير، قوله: "المدنيون يُذبحون، يُدفع بهم إلى مناطق قيل لهم إنها آمنة، فلا يطولهم إلا قصف جوي بلا انقطاع، وقتال عنيف"، مشيراً إلى نزوح أكثر من 900 ألف شخص مرة أخرى بشكل قسري.

وأورد البيان أن "المرضى والفرق الطبية في نقطة المعالجة المؤقتة للإصابات البليغة التي تدعمها أطباء بلا حدود في تل السلطان في رفح (مكان المجزرة)، أُجبروا على النزوح ليلة 27 مايو/أيار مع اشتداد الأعمال العدائية في المنطقة، ما أدى إلى توقف جميع الأنشطة الطبية في المرفق".

وبيّنت المنظمة أنه "منذ أسبوع فقط، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بأن توقف فوراً هجومها العسكري على رفح.. إلا أن هجوم إسرائيل على جنوب غزة تصاعد منذ ذلك الحين"، معتبرة أن "جميع الدول التي تدعم عمليات إسرائيل العسكرية في هذه الظروف متواطئة أخلاقياً وسياسياً".

وحذرت من أنه "بعد مرور قرابة ثمانية أشهر على بداية هذه الحرب، لم يعد هناك مرفق رعاية صحية واحد في غزة قادر على التعامل مع حدث إصابات جماعية كالذي وقع في 27 مايو/أيار"، داعية إلى "احترام المرافق الطبية وطواقمها ومرضاها وحمايتها".

ورغم الانتقادات الدولية والإقليمية التي طالت تل أبيب على خلفية القصف الذي استهدف مخيم النازحين في تل السلطان، الأحد، عادت الطائرات الإسرائيلية واستهدفت فجر الثلاثاء مناطق في رفح بينها خيام نازحين، أسفرت عن استشهاد 16 فلسطينياً وإصابة آخرين، وفق تصريحات مصادر طبية في المستشفى الإماراتي غرب رفح.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً.