ونُشر البيان أمس الأربعاء على موقع (بولز اند سترايكس) الإلكتروني المختص بأخبار المحاكم والتعليق عليها وترعاه منظمة (ديماند جاستيس)، وهي منظمة دفاع قانوني.

ووقع الموظفون على البيان من دون كشف هوياتهم مخافة مواجهة الفصل إذا انخرطوا بشكل علني في نشاط سياسي.

وورد في البيان: "على الرغم من أن قواعد القضاء تمنعنا من التأييد العلني في هذا الوقت، نكتب هذا الخطاب بادرةً صغيرة منا للتعبير عن حبنا وتضامننا". وقالوا إنهم أُجبروا على أن يكونوا "متفرجين سلبيين على الهجوم الإسرائيلي على غزة".

ويمثل البيان موقفاً نادراً لاتخاذ موظفين بالقضاء موقفاً علنياً بشأن قضية عامة ولو بصورة مجهولة.

وأشار الموظفون إلى أن قواعد الأخلاق بالسلطة القضائية تحظر القضاة والموظفين على حد سواء من الانخراط في أي نشاط سياسي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" في غزة.