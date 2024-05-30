سياسة
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بعد أشهر من استدعائه.. البرازيل تسحب سفيرها لدى تل أبيب من دون تعيين بديل
كشفت الجريدة الرسمية في البرازيل، أمس الأربعاء، أن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قرر سحب سفيره لدى إسرائيل بعد أشهر من استدعائه، من دون تعيين بديل له.
بعد أشهر من استدعائه.. البرازيل تسحب سفيرها لدى تل أبيب من دون تعيين بديل
البرازيل تستدعي سفيرها لدى إسرائيل من دون تعيين بديل / صورة: Reuters
30 مايو 2024

وأوضحت الجريدة أن قرار سحب السفير فريدريكو ماير جاء على خلفية تصريح لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس اعتبر فيه لولا شخصاً غير مرغوب فيه في إسرائيل.

وجاء التحرك الإسرائيلي بعد تصريحات لولا التي شبّه فيها حرب إسرائيل على غزة بالمحرقة النازية (الهولوكوست)، فيما لم يعد ماير إلى تل أبيب منذ ذلك الحين.

وسيشغل ماير في الوقت الحالي منصب الممثل الخاص للبرازيل لدى الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى في جنيف، حسب الجريدة الرسمية، بينما لم يُعين بديل له للخدمة في إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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