وأوضحت الجريدة أن قرار سحب السفير فريدريكو ماير جاء على خلفية تصريح لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس اعتبر فيه لولا شخصاً غير مرغوب فيه في إسرائيل.

وجاء التحرك الإسرائيلي بعد تصريحات لولا التي شبّه فيها حرب إسرائيل على غزة بالمحرقة النازية (الهولوكوست)، فيما لم يعد ماير إلى تل أبيب منذ ذلك الحين.

وسيشغل ماير في الوقت الحالي منصب الممثل الخاص للبرازيل لدى الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى في جنيف، حسب الجريدة الرسمية، بينما لم يُعين بديل له للخدمة في إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.​