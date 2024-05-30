ونشرت وزارة الدفاع التركية، مساء أمس الأربعاء، مقطع فيديو عبر منصة إكس، يستعرض خبرات جنود الدول الصديقة والحليفة المشاركين في مناورات "أفس 2024".

ويظهر في الفيديو القيادي في سلاح مشاة البحرية الأمريكية لوك جونسون، وهو يؤكد أهمية قدرة تركيا على العمل بسلاسة مع أكثر من 40 دولة في وقت واحد، مؤكداً أن تركيا أظهرت خلال المناورات قدرتها على العمل وتنفيذ أنشطة متنوعة مع الجيش الأمريكي في البحر وعلى اليابسة بمشاركة عدد كبير من الدول.

بدوره، أفاد جندي يخدم برتبة مقدم في الجيش الأذربيجاني أنهم نفذوا ضمن نطاق التدريبات العديد من الأنشطة في وحداتهم، واكتسبوا تجارب وخبرات جديدة، بينما قال الملازم هنري واترسون، من الجيش البريطاني، إنه كان من دواعي سرورهم مقابلة زملائهم في الجيش التركي ورؤية جمال تركيا خلال المناورات.

وتعتبر "أفس 2024" من أكبر المناورات العسكرية التي تجريها القوات المسلحة التركية، إذ انطلقت في 9 مايو/أيار الجاري وتستمر حتى 30 من الشهر نفسه.