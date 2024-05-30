سياسة
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تركيا.. أذربيجان وأمريكا وبريطانيا تشارك خبراتها بمناورات "أفس 2024" بإزمير
شاركت قوات مسلحة من أذربيجان والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا خبراتها في إطار مناورات "أفس 2024" التي تجري بولاية إزمير غربي تركيا.
تركيا.. أذربيجان وأمريكا وبريطانيا تشارك خبراتها بمناورات "أفس 2024" بإزمير
أسلحة تركية محلية الصنع تشارك في مناورات "أفس 2024" بإزمير / صورة: AA  
30 مايو 2024

ونشرت وزارة الدفاع التركية، مساء أمس الأربعاء، مقطع فيديو عبر منصة إكس، يستعرض خبرات جنود الدول الصديقة والحليفة المشاركين في مناورات "أفس 2024".

ويظهر في الفيديو القيادي في سلاح مشاة البحرية الأمريكية لوك جونسون، وهو يؤكد أهمية قدرة تركيا على العمل بسلاسة مع أكثر من 40 دولة في وقت واحد، مؤكداً أن تركيا أظهرت خلال المناورات قدرتها على العمل وتنفيذ أنشطة متنوعة مع الجيش الأمريكي في البحر وعلى اليابسة بمشاركة عدد كبير من الدول.

بدوره، أفاد جندي يخدم برتبة مقدم في الجيش الأذربيجاني أنهم نفذوا ضمن نطاق التدريبات العديد من الأنشطة في وحداتهم، واكتسبوا تجارب وخبرات جديدة، بينما قال الملازم هنري واترسون، من الجيش البريطاني، إنه كان من دواعي سرورهم مقابلة زملائهم في الجيش التركي ورؤية جمال تركيا خلال المناورات.

وتعتبر "أفس 2024" من أكبر المناورات العسكرية التي تجريها القوات المسلحة التركية، إذ انطلقت في 9 مايو/أيار الجاري وتستمر حتى 30 من الشهر نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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