وقالت المحامية جنان شحادة في الدعوى القضائية الاتحادية التي رفعتها في شيكاغو، أمس الأربعاء، إن مكتب فولي، الذي يوظف 1100 محام، بدأ التحقيق معها بعد منشورات لها على وسائل التواصل الاجتماعي وتعليقات أدلت بها تنتقد أفعال إسرائيل في الصراع.

وذكرت أن عرض عملها أُلغي في 22 أكتوبر/تشرين الأول، أي قبل 15 ساعة من الموعد المقرر لبدء عملها في فرع المكتب.

وأضافت شحادة، التي تخرجت في مركز القانون بجامعة جورج تاون عام 2023، إنها تعرّضت لاستجواب دقيق من اثنين من كبار الشركاء في مكتب فولي بشأن خلفيتها ودورها السابق في مجموعة (طلاب من أجل العدالة في فلسطين) وعمل والدها في مسجد محلي.

ووفق وكالة رويترز، اتهمت الدعوى القضائية المكتب بالتمييز العرقي والديني، وأنه "اعتمد على صور نمطية عن العرب والمسلمين والفلسطينيين تعتبرهم عنيفين بطبيعتهم ومعادين لليهود"، بينما أكدت شحادة أنها لم تدافع قط عن الإرهاب.

من ناحيته، قال مكتب فولي آند لاردنر في بيان إن الدعوى القضائية لا قيمة لها. وأضاف: "نقف مع قرارنا إلغاء عرض توظيف الآنسة شحادة نتيجة التصريحات التي أدلت بها بشأن الهجمات المروّعة التي شنّتها حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول".

وأثارت الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، التي جاءت بعد هجوم لحماس على مستوطنات غلاف غزة في أكتوبر/تشرين الأول، احتجاجات غاضبة ضد السياسات الإسرائيلية في عديد من الجامعات الأمريكية.

ووصل التوتر أيضاً إلى العاملين بمجال القانون في الولايات المتحدة، إذ حثَّ ما لا يقل عن 220 مكتب محاماة هناك عمداء كليات الحقوق المرموقة في البلاد في رسالة في نوفمبر/تشرين الثاني على التصدي لمعاداة السامية وكراهية الإسلام. إلا أن مجموعات المسلمين انتقدت الرسالة قائلة: إنها تركز بشكل مبالغ فيه على التمييز ضد اليهود.

وفي العام الماضي، سحبت شركات محاماة أمريكية عروض عمل مقدمة لطلاب الحقوق الذين حمَّلوا إسرائيل مسؤولية هجوم حماس، أو شغلوا مناصب قيادية في مجموعات أصدرت بيانات عامة تدعم الفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً على غزة خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" في غزة.