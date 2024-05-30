سياسة
3 دقيقة قراءة
محامية داعمة لفلسطين تقاضي مكتب محاماة أمريكياً لإلغائه عرض عملها
رفعت محامية في ولاية إلينوي الأمريكية دعوى قضائية ضد مكتب فولي آند لاردنر للمحاماة تتهمه فيها بالتمييز ضدها، وقالت إن المكتب ألغى عرض عملها قبل يوم من بدءه، بعد إبدائها الدعم للشعب الفلسطيني في الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
محامية داعمة لفلسطين تقاضي مكتب محاماة أمريكياً لإلغائه عرض عملها
جنان شحادة.. محامية تقاضي مكتب محاماة أمريكياً تقول إنها طردتها بسبب دعمها للفلسطينيين / صورة: مواقع التواصل
30 مايو 2024

وقالت المحامية جنان شحادة في الدعوى القضائية الاتحادية التي رفعتها في شيكاغو، أمس الأربعاء، إن مكتب فولي، الذي يوظف 1100 محام، بدأ التحقيق معها بعد منشورات لها على وسائل التواصل الاجتماعي وتعليقات أدلت بها تنتقد أفعال إسرائيل في الصراع.

وذكرت أن عرض عملها أُلغي في 22 أكتوبر/تشرين الأول، أي قبل 15 ساعة من الموعد المقرر لبدء عملها في فرع المكتب.

وأضافت شحادة، التي تخرجت في مركز القانون بجامعة جورج تاون عام 2023، إنها تعرّضت لاستجواب دقيق من اثنين من كبار الشركاء في مكتب فولي بشأن خلفيتها ودورها السابق في مجموعة (طلاب من أجل العدالة في فلسطين) وعمل والدها في مسجد محلي.

ووفق وكالة رويترز، اتهمت الدعوى القضائية المكتب بالتمييز العرقي والديني، وأنه "اعتمد على صور نمطية عن العرب والمسلمين والفلسطينيين تعتبرهم عنيفين بطبيعتهم ومعادين لليهود"، بينما أكدت شحادة أنها لم تدافع قط عن الإرهاب.

من ناحيته، قال مكتب فولي آند لاردنر في بيان إن الدعوى القضائية لا قيمة لها. وأضاف: "نقف مع قرارنا إلغاء عرض توظيف الآنسة شحادة نتيجة التصريحات التي أدلت بها بشأن الهجمات المروّعة التي شنّتها حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول".

وأثارت الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، التي جاءت بعد هجوم لحماس على مستوطنات غلاف غزة في أكتوبر/تشرين الأول، احتجاجات غاضبة ضد السياسات الإسرائيلية في عديد من الجامعات الأمريكية.

ووصل التوتر أيضاً إلى العاملين بمجال القانون في الولايات المتحدة، إذ حثَّ ما لا يقل عن 220 مكتب محاماة هناك عمداء كليات الحقوق المرموقة في البلاد في رسالة في نوفمبر/تشرين الثاني على التصدي لمعاداة السامية وكراهية الإسلام. إلا أن مجموعات المسلمين انتقدت الرسالة قائلة: إنها تركز بشكل مبالغ فيه على التمييز ضد اليهود.

وفي العام الماضي، سحبت شركات محاماة أمريكية عروض عمل مقدمة لطلاب الحقوق الذين حمَّلوا إسرائيل مسؤولية هجوم حماس، أو شغلوا مناصب قيادية في مجموعات أصدرت بيانات عامة تدعم الفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً على غزة خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us