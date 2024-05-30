وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء: "في هذه الظروف الحساسة التي تُعدّ نقطة تحوّل في تاريخ إيران، وعلى الرغم من هذه الخسارة الكبيرة، لم يحدث أي اضطراب في حكم البلاد بتوجيهات من قائد الثورة والدستور".

وكشف وحيدي أنّ عملية التسجيل للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة بدأت تقديم طلبات المرشحين، موضحاً أن "عملية التسجيل للانتخابات الرئاسية ستستمر 5 أيام، وستخصّص 7 أيام لفحص مؤهلات المرشحين، و14 يوماً للحملات الانتخابية"، معرباً عن أمله في أن تجري الانتخابات في أجواء آمنة ومنافسة شديدة ومشاركة واسعة.

وفي 20 مايو/أيار الجاري، أعلن التلفزيون الإيراني وفاة إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية يوم 19 من الشهر نفسه، بمحافظة أذربيجان الشرقية في أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سدّ على الحدود، بمشاركة رئيس أذربيجان إلهام علييف.

ووفقاً للدستور الإيراني، فإن على الهيئة المكونة من رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول للرئيس اتخاذ الترتيبات اللازمة لانتخاب الرئيس الجديد خلال 50 يوماً على الأكثر في حالة وفاة الرئيس الحالي.

وحتى الآن، أعلن وزير الصحة السابق الإصلاحي مسعود بيزشكيان، والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي المحافظ سعيد جليلي، ومحمد رضا ميرتاج ديني نائب الرئيس السابق، نيتهم التقدّم للترشّح.