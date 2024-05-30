ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الناتو اجتماعاتهم على مدار يومين، تحضيراً لقمة الحلف المزمع عقدها في واشنطن بين 9 و11 يوليو/تموز القادم، وأن يتبادلوا الأفكار حول قضايا الردع والدفاع المدرجة على جدول أعمال الحلف، ومناقشة دعم أوكرانيا بالتفصيل.

ومن بين البنود المهمة الأخرى على جدول الأعمال اختيار خليفة للأمين العام الحالي ينس ستولتنبرغ، إذ ستنتهي فترة ولايته في الأول من أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.