سياسة
1 دقيقة قراءة
بمشاركة فيدان.. وزراء خارجية دول الناتو يجتمعون في براغ
يعقد وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" اجتماعاً غير رسمي بمشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة التشيكية براغ، اليوم الخميس، لمناقشة القضايا المدرجة على جدول أعمال الحلف قبل قمة واشنطن.
بمشاركة فيدان.. وزراء خارجية دول الناتو يجتمعون في براغ
أعلام خلف رمز الناتو الأيقوني في مقر الناتو في بروكسل، بلجيكا، 2 فبراير/شباط 2020. / صورة: AA
30 مايو 2024

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الناتو اجتماعاتهم على مدار يومين، تحضيراً لقمة الحلف المزمع عقدها في واشنطن بين 9 و11 يوليو/تموز القادم، وأن يتبادلوا الأفكار حول قضايا الردع والدفاع المدرجة على جدول أعمال الحلف، ومناقشة دعم أوكرانيا بالتفصيل.

ومن بين البنود المهمة الأخرى على جدول الأعمال اختيار خليفة للأمين العام الحالي ينس ستولتنبرغ، إذ ستنتهي فترة ولايته في الأول من أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us