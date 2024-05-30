سياسة
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الضفة الغربية.. شهيد وإصابات في حملة اقتحامات لقوات الاحتلال
استشهد فلسطيني اليوم الخميس، متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص حي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، وبذلك ترتفع حصيلة شهداء الضفة إلى 520 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق معطيات وزارة الصحة.
الضفة الغربية.. شهيد وإصابات في حملة اقتحامات لقوات الاحتلال
إصابة 13 فلسطينياً.. قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات في الضفة / صورة: Reuters
30 مايو 2024

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "استشهاد مواطن متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص حي للاحتلال (الإسرائيلي) في الصدر بمدينة البيرة"، ويأتي ذلك بعدما أعلنت الوزارة ذاتها في وقت سابق الخميس، ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين أصيبوا برصاص جيش الاحتلال في البيرة إلى 5، بينهما اثنان في حالة حرجة.

وأفادت الوزارة بوقوع "إصابة حرجة بالرصاص الحي في الرأس، وأخرى حرجة في الصدر، وإصابة (متوسطة إلى خطيرة) في البطن، وإصابتان طفيفتان في الأطراف السفلية".

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس، بلدات في الضفة الغربية المحتلة، وأصابت 13 فلسطينياً، حسب بيان جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التي أفادت بأن الإصابات وقعت في مدن رام الله (وسط)، ونابلس وطوباس (شمال).

وأشارت الجمعية، إلى أن "من بين المصابين 5 بالرصاص الحي، و3 بالرصاص المعدني و5 بحالات اختناق"، ولفتت إلى أن قوات الاحتلال "تعمّدت صدم مركبة إسعاف لطاقم تابع للجمعية خلال إسعاف مصاب في طوباس".

وحسب مصادر محلية، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في طوباس، وسُمِع خلالها أصوات انفجارات.

في سياق متصل، أفاد شهود عيان بأن قوة من جيش الاحتلال "اقتحمت مخيم بلاطة للاجئين قرب نابلس، حيث اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة مع فلسطينيين"، موضحين أن الجيش نفّذ اقتحامات لعدد من المنازل، وخرّب محتوياتها وأطلق صاروخاً على مدخل المخيم من طائرة مسيّرة.

وفي رام الله، اندلع حريق في سوق الخضار المركزية جرّاء إلقاء قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيّل للدموع. وذكر شهود عيان أن طواقم الدفاع المدني الفلسطيني عملت على إخماد النيران التي امتدت إلى عمارة سكنية في السوق.

ونفّذ جيش الاحتلال أيضاً اقتحامات مماثلة بمدينتي طولكرم وقلقيلية شمالي الضفة، وبلدات بمحافظات الخليل وبيت لحم (جنوب)، واعتقل عدداً من الفلسطينيين خلال العمليات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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