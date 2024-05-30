سياسة
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بعد ارتفاع قياسي بدرجات الحرارة.. نيودلهي تسجل أول حالة وفاة هذا العام
كشفت وسائل إعلام، اليوم الخميس، أن العاصمة الهندية نيودلهي سجلت أول حالة وفاة مرتبطة بالطقس الحار هذا العام مع وصول درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.
بعد ارتفاع قياسي بدرجات الحرارة.. نيودلهي تسجل أول حالة وفاة هذا العام
رجل يغطي رأسه بقطعة قماش لإنقاذ نفسه من موجة الحر المستمرة، في نيودلهي، الهند في 29 مايو/أيار 2024. / صورة: AA
30 مايو 2024

وتشهد أجزاء من شمال غرب ووسط الهند موجة من الطقس الحار وشديد الحرارة منذ أسابيع، ووصلت درجة الحرارة في دلهي إلى مستوى قياسي بلغ 52.9 درجة مئوية في حي مونجشبور أمس الأربعاء.

وقد يجري تعديل هذه القراءة، إذ تراوحت درجات الحرارة القصوى في أجزاء أخرى من المدينة بين 45.2 درجة مئوية إلى 49.1 درجة مئوية.

وذكرت صحيفة إنديان إكسبريس أن أول حالة وفاة مرتبطة بموجة الطقس الحار في العاصمة هذا العام كانت لعامل يبلغ من العمر 40 عاماً توفي بسبب ضربة شمس، أمس الأربعاء.

وتُصنّف الهند موجة الحر عندما تكون درجة الحرارة العظمى أعلى من المعدل الطبيعي بما يتراوح بين 4.5 و6.4 درجة مئوية، بينما تحدث موجة الحر الشديد عندما تكون درجة الحرارة العظمى أعلى من المعتاد بمقدار 6.5 درجة أو أكثر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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